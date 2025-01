Adiós al mesón que te hacía sentir como en casa

«Todavía estoy aquí, llevo desde las diez de la mañana y aún no me he ido», dice emocionada Susi González horas antes de bajar la verja de Mesón O’Bo. El establecimiento cierra sus puertas este viernes con los sentimiento a flor de piel.

En este importante día también estuvo el hombre que le dio origen, Carlos González, padre de Susi: «Él y mi madre Conchita [ya fallecida] abrieron el establecimiento en 1982. Mis abuelos tenían una taberna en Betanzos y mis padres querían trasladar ese espíritu a la zona de la plaza de Vigo, ya que no había nada así». O’Bo era el nombre de aquella taberna de Betanzos: «Para la gente de allí somos los Bos, es casi como nuestro apellido, así que tenía que tener el mismo nombre».

Las tazas de vino, el pulpo, la empanada y la carne ó caldeiro permitieron al establecimiento hacerse un nombre: «Se vendía muchísimo pulpo, ni se cerraba al mediodía», recuerda Susi. Con el tiempo ampliaron el local y la carta, introduciendo un plato que los acabaría haciendo famosos en todo el mundo: «En el año 2003 ganamos el premio de la mejor tortilla de España. Eso permitió que aquí viniera a comer hasta gente de Japón».

A pesar del éxito, los clientes habituales siempre han sido la clave del mesón: «Hay gente que hoy me decía que le daba mucha pena y que lo sentía como su casa. Eso te emociona», comenta la hostelera.

Carlos siguió supervisando hasta el último día el negocio: «Mi padre tiene un gran paladar y dice ‘lo que yo no como, no se lo doy al cliente’». Susi ha trabajado en el establecimiento 40 años, y desde hace dos le ayuda su hermana Elena. Aunque hoy se cierra un etapa, el negocio podría seguir: «Estamos negociando para que alguien continúe, pero manteniendo el mismo espíritu», dice Susi, alegre por esta posibilidad: «Le dije a los clientes que si continúa este seguirá siendo nuestro punto de encuentro».