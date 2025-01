Daniel Nieto, investigador en el campus de A Coruña: «Nuestro objetivo final es hacer un órgano que sea totalmente funcional»

«Cuando te dedicas a la investigación, y te tienes que ir fuera, está muy bien, porque te vas a formar a otros centros científicos, y ves qué se hace allí... Pero también sacrificas parte de tu vida. Dejas a tu familia, a tus amigos... Te despides de todo tu entorno, y abandonas tu ‘ecosistema’ vital, para continuar mejorando, desarrollar tu carrera científica y generar conocimiento (y, por tanto, riqueza), en otro país», resalta el investigador Daniel Nieto, del Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) de la Universidade da Coruña (UDC) . «En mi caso, desde que leí la tesis doctoral, en 2012, estuve fuera todo el tiempo. Mi familia siempre ha estado en Galicia, estuve viajando solo y claro... Sacrificas mucho», hace hincapié.

«Ahora, por ejemplo, el haber conseguido este proyecto me ha reportado que, todo ese sacrificio que hice, de alguna forma, a nivel personal, se ve recompensado. No obstante, mucha gente no se ve resarcida, pese a haber tenido que hacer el mismo sacrificio», subraya Nieto, antes de insistir en que, «sin programas de captación de talento, que ayuden a que los investigadores que se marchan fuera, y hacen sacrificios, puedan volver», la situación a la que se enfrentan esos profesionales «no es fácil».

«Cierto es que, cuando yo me marché, en 2012, la percepción que tenía es que había menos opciones de volver que ahora», apunta el investigador del CICA de la UDC, quien considera que, de un tiempo a esta parte, «se ha hecho una apuesta más importante por la atracción de talento que se había marchado al exterior».

«Mi percepción es que ahora hay más opciones de retornar que las que había antes. Aún así, no todo el mundo puede volver, pero sí me parece que se está valorando un poco más que, si se genera talento en Galicia, aunque ese talento salga para continuar formándose en el exterior, pueda retornar a nuestra comunidad para generar riqueza aquí y ‘devolverle’ lo invertido», reitera.