Los presupuestos de A Coruña prevén solicitar nuevos préstamos por 48 millones

La propuesta de presupuestos del Gobierno local para este año mantiene el nivel de gasto, al pasar de 375,5 millones de euros en 2024 a cerca de 379,7 millones este año, y, como en 2024, prevé un aumento importante de la deuda. Según confirmó la alcaldesa, Inés Rey, un total de 48 millones se financiarán con operaciones de crédito, esto es, pidiendo préstamos. Es una cantidad similar a la que se consignó en los presupuestos del año pasado, 48,6 millones, pero muy por encima del nivel de años anteriores: 6,9 millones en 2021 y 24,9 millones en 2022. En 2024, los préstamos se usaron, por ejemplo, para pagar la reforma de los Cantones que debe empezar este año.

La propuesta municipal irá este viernes a la Junta de Gobierno Local y el próximo lunes a una comisión informativa, tras lo que se llevará al pleno ordinario del jueves de la semana que viene. Si el Ejecutivo municipal tuviese los apoyos necesarios, podría aprobarlo inicialmente, aunque no entraría en vigor inmediatamente, sino que habría que darle información pública, recibir alegaciones y luego llevarlo de nuevo a pleno para su aprobación definitiva. Solo después de estos pasos entraría en vigor y podrían acometerse las inversiones incluidas.

Pero lo más seguro es que el Gobierno local pierda la votación, ya que el BNG, que permitió la aprobación de las cuentas de 2024, le ha retirado su apoyo por lo que consideran incumplimientos de pactos anteriores. Si el PP vota en contra, se producirá un atasco, y, si la alcaldesa no quiere gobernar con cuentas prorrogadas, tendrá que someterlas a una cuestión de confianza. Después de presentarla, la oposición tiene un mes para presentar y hacer que prospere una moción de censura, es decir, presentar un alcalde alternativo que tiene que estar respaldado por una mayoría absoluta de concejales. Esto tampoco ocurrirá, porque el PP no la tiene y el BNG también ha advertido de que no apoyará un cambio de gobierno.

Pasado el mes, se entenderá que el presupuesto quedará aprobado inicialmente, con la ventaja, para el Gobierno local, de que no tendrá que negociar la inclusión de aportaciones de otros partidos. Hay un periodo de 15 días para presentar alegaciones. Este es el mecanismo por el que optó el alcalde Xulio Ferreiro en 2017. La ruptura con el BNG también pone en cuestión las cuentas para 2026. Preguntada sobre si el Gobierno local ha diseñado las cuentas de este año pensando en una posible prórroga para el próximo, Rey se limitó a indicar que ha cumplido con su «compromiso» de presentar una propuesta para este y «no dejar que la ciudad se paralice» y pierda una «senda de crecimiento» en la que, afirmó, lleva un lustro, por «cuestiones ajenas» a la voluntad del Gobierno local y la ciudadanía.