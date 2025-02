La aportación del Concello de A Coruña a la Sinfónica sube en un 21%

El Concello ampliará este año su aportación al Consorcio para la Promoción de la Música, que gestiona la Orquesta Sinfónica de Galicia y sus proyectos educativos. La aportación al consorcio aumenta de 3,3 a 4 millones, un 21% más, y el pago por la gestión de la Escuela Municipal de Música se incrementa de 359.000 euros a 650.000, una subida del 81%. La entidad se financia con aportaciones del Concello, la Diputación y la Xunta, a la que el Gobierno local reclama una «deuda histórica» de más de cinco millones de euros por recortes en las aportaciones durante ejercicios pasados. La alcaldesa, Inés Rey, afirmó este viernes que la inversión permitirá dar un «impulso de calidad» a una «orquesta internacional».

El consorcio cambiará pronto de gerente, pues en marzo dimitirá el actual, y, según se supo el pasado octubre, cerró 2023 con un déficit de 813.000 euros. Durante el año pasado, la plantilla de la Escuela Municipal de Música realizó movilizaciones para pedir una gestión directa del Concello; el Gobierno local anunció en octubre que así lo haría, dejando en el consorcio solo los gastos de personal.

También suben los fondos del IMCE, organismo municipal encargado de la organización de espectáculos, que pasan de 6 a 7,5 millones. Rey defendió que «la cultura es esencial» y que el incremento permitirá apoyarla. El IMCE ha tenido problemas derivados de emitir facturas irregulares y tardar en pagarlas. En junio del año anterior, el PSOE y el BNG pactaron una modificación del presupuesto para abonar 4,2 millones de euros pendientes de 2023, con críticas del segundo grupo a la «mala praxis» en la gestión del IMCE.

Los presupuestos, que según defendió Rey son los «más sociales» de la historia coruñesa, incrementan las ayudas a entidades de la ciudad a través de convenios nominativos en 1,2 millones, hasta los 8,6. También incluyen un aumento de los fondos para el Consorcio de Turismo y Congresos, que suben de 3,5 a 3,7 millones de euros.

Sin presupuestos participativos

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, cargó contra la propuesta municipal de presupuestos del Gobierno local, que se llevará a pleno del próximo jueves, y denunció que es «más de lo mismo», con partidas recicladas de otros años en los que no se ejecutaron, como la reforma del mercado de Santa Lucía o la biblioteca de Novo Mesoiro. También critica que el Ejecutivo municipal no rebajen los impuestos que subieron en 2024 y afirma que ese año dejó sin ejecutar una cuarta parte de lo presupuestado. El Gobierno local tendrá que ir a una cuestión de confianza por aprobar las cuentas, pues el BNG no quiso pactar este presupuesto tras denunciar incumplimientos de acuerdos interiores. Su portavoz municipal, Francisco Jorquera, afirmó que el proyecto «no es creíble», no tiene apoyos de otros grupos y «es el primero desde 2016» que no incluye presupuestos participativos.

Suscríbete para seguir leyendo