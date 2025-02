«Ir a un escenario nuevo es como el primer día de cole»

La soprano alemana Nikola Hillebrand pisa por primera vez España y A Coruña para presentarse con la Orquesta Sinfónica de Galicia y con su director Roberto Gónzalez-Monjas en el Palacio de la Ópera con música de Mozart, Strauss y Mahler.

González-Monjas me invitó a cantar con él y la Orquesta Sinfónica de Galicia. Me siento muy emocionada por el programa. Me encanta trabajar con Roberto, y en mi primer contacto con la Orquesta escuché grandes músicos. Además, son muy flexibles en el repertorio, porque estamos interpretando a tres compositores con estilos muy diferentes.

Cantó en algunos de los principales teatros de Europa, como en el de Múnich, que fue su escuela y donde se inició como cantante lírica, en Dresde, en Mannheim, todos en Alemania; y en Viena y Salzburgo, en Austria. ¿Qué aprendió en estos teatros y escuelas?

Siempre me emociona ir a nuevos escenarios, en donde no he estado antes. Es como el primer día de escuela. Pero también hay algo hermoso en volver a un lugar donde ya conoces a la gente, la orquesta o el conductor, porque te sientes como si volvieras a casa. Por ejemplo, he sido miembro estable del teatro de Dresden por muchos años. Este año será el primero en el que estoy como cantante independiente o freelance.

¿Cómo se siente al ser freelance?

Es muy diferente. Es verdad que implica muchos más viajes y eso puede llegar a cansarme, pero me encanta que mi trabajo me permita conocer nuevas ciudades, culturas y personas. Además, siempre había querido ser freelance, y tener la libertad de cantar donde quería, pero la gran pregunta era ¿cuándo tomar la iniciativa? Y este año fue el año.

Comenzó en el ballet, pero decidió dar un giro de 180 grados y pasar al canto. ¿Cómo fue ese cambio?

El ballet fue un hobby. Lo realicé por 15 años y fue mi primer amor. Así llegué a la música clásica. Tuve que detener el baile para poder dedicarme al canto, porque no eran profesiones compatibles. Fue triste tener que detener mis clases de baile, pero fue una consecuencia lógica. Sigo admirando como controlan los movimientos los bailarines de ballet.

¿Recuerda la primera ópera que cantó como soprano?

La primera ópera que canté como soprano creo que fue Fígaro e interpreté a Barbarina. Luego, mi primera ópera real en un gran teatro fue Papagena y Tauberflöte o La flauta mágica. Son obras que para empezar están muy bien porque son pequeñas óperas, que nos permite a las cantantes estar incluidas en las piezas.

¿Cómo suele ser su preparación para los nuevos roles?

Normalmente empiezo traduciendo los textos, que no suelen estar ni en alemán ni en inglés —mis lenguas madres—. Obviamente hay traducciones, pero suelo realizar la mía propia. Después, suelo escuchar diferentes grabaciones, para inspirarme. Hay un punto en el que estoy en el supermercado y canto la canción en mi cabeza. Así me doy cuenta que tengo la letra interiorizada.

¿Hay alguna ópera que espera interpretar y que todavía no tuvo oportunidad de realizarla?

Por supuesto, hay muchos en la lista. Si tuviera que elegir, El progreso del libertino de Stravinsky. Simplemente porque Trulove me parece un rol muy hermoso.

¿Tiene algún cantante que sea su inspiración, tanto a nivel profesional como por gusto?

Disfruto de la música de los años 50’ y 60’. Siempre que escucho grabaciones vuelvo a Lucía Popp. Realmente amo como canta y se expresa, porque parece que lo hace desde el alma. También me gusta Anneliese Rothenberger y me considero fan de Diana Damrau.

¿Cómo equilibra su vida en el escenario con su vida personal?

Es un gran desafío estar de viaje constantemente. Necesito ser muy estricta conmigo misma para tomar un descanso. Soy una workaholic —adicta al trabajo—. Es por eso que intento buscar mis momentos. Por ejemplo, sentarme y leer un libro o ver un poco de televisión.