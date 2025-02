El interventor afea que el Ayuntamiento de A Coruña quiera cobrar 2,5 millones por una tasa turística sin tener la ordenanza

Las cuentas municipales prevén empezar a ingresar este año por el impuesto de estancias turísticas. La Xunta lo creó el año pasado, si bien no lo cobra y permite que los Ayuntamientos decidan si quieren que se aplique en su municipio y percibirlo, con lo que en la práctica se parece a un tributo local. El Concello estima que cobrará 2,5 millones por este concepto a lo largo de este año, pero Intervención lo pone en duda: recuerda que antes de percibir el tributo habrá que aprobar una ordenanza, que por el momento no ha pasado por el pleno ni para la aprobación inicial. Además, el funcionario señala que no hay «ningún estudio» que respalde que la suma cobrada vaya a ser esta.

Suscríbete para seguir leyendo