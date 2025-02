O BNG lembra en Santo Amaro ao cura das Encrobas

O BNG da Coruña organizou onte unha homenaxe no cemiterio de Santo Amaro a Moncho Valcarce, o sacerdote coruñés que participou na resistencia contra as expropiacións forzosas na parroquia das Encrobas (Cerceda) ao finais do franquismo, polo seu 32 cabodano. Presentou Isabel Risco e falou o exdeputado do BNG Xosé Luís Rivas, Mini, que equiparou a situación das Encrobas, onde se ía construír unha mina, coa oposición contra o proxecto de Altri en Palas de Rei.