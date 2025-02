Un viaje al Oeste en el teatro Colón

El teatro Colón se viste de gala para celebrar la música del Atlántico con las salas Mardi Gras, Jazz Filloa y Garufa Club. «Es un reconocimiento a todo el movimiento musical que ha llegado desde el otro lado del Atlántico y que, desde su historia, Mardi Gras, Garufa y Jazz Fillo, han transmitido en la ciudad», comenta el coordinador artístico del evento A Conexión Atlántica, Tomi Legido, una propuesta para esta tarde de domingo, 2 de febrero, en el auditorio del Relleno a las 19.30 de la tarde.

La música negra proveniente de Estados Unidos ha tenido una gran influencia en la música de A Coruña ciudad y provincia, ofreciendo un nexo para las vibraciones que emocionan a tanta gente. El jazz, góspel, soul, y rock se pueden escuchar en las principales salas de la ciudad, con bandas integradas por músicos multifacéticos en diferentes estilos musicales. Las bandas que tocarán en el teatro Colón —Filloa´zz Quintent, Imägo, Greasy Belly y Rockers Go To Hell— serán presentadas por Diana Sieira. La elección de estas bandas no fue al azar porque, tal como explica Legido, «representan a cada una de las salas».

Abrirse a otros estilos

La elección del teatro Colón como espacio tiene un motivo claro. «Es un lujo contar con este espacio, por su tamaño, sus condiciones acústicas y la ubicación que tiene. Al final, es el teatro que nos resulta más fácil para acercarnos a todos», señala Legido. La diversidad de estilos musicales y de bandas lleva a los organizadores a pensar que es una forma de empapar a los menos aficionados del resto de los estilos musicales.

El espectáculo busca además que los que suelen ir a las salas durante todo el año y que viven la música en espacios pequeños «puedan presenciar un espectáculo en la casa grande de la música de la ciudad, como lo es el teatro Colón», apostilla el coordinador artístico del evento.