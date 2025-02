La Xunta deberá dar el visto bueno a los créditos que quiere pedir el Concello

El presupuesto municipal de 2025, según recoge el informe económico-financiero elaborado por el propio Concello, «nace con inestabilidad presupuestaria» porque los gastos superan a los ingresos en cerca de 46,5 millones. Para cuadrar las cuentas, el Gobierno local prevé pedir nuevos préstamos por valor de más de 48,8 millones, muy por encima de los créditos que se van a devolver, y precisará de «tutela financiera». El interventor municipal, que también realiza un informe sobre los presupuestos, señala que los créditos no se podrán asumir en tanto que no lo apruebe la Xunta.

Este paso no es una opción, sino una exigencia legal, y el interventor indica que el Gobierno gallego exigirá «seguramente» la redacción de un plan de estabilidad presupuestaria que no se ha incorporado al proyecto de cuentas: debería estar en tres meses desde la aprobación del presupuesto. El funcionario critica también que el proyecto de cuentas del Gobierno local no incluye cálculos de estabilidad ni de cumplimiento de regla de gasto.

Si la Xunta no diese el visto bueno a los préstamos, habría que recortar gastos. Aunque el presupuesto total supera los 379 millones de euros, la mayor parte es gasto fijo, y las inversiones, es decir, las obras nuevas y proyectos, son algo menos de 71 millones, y muchas aparecen financiadas con deuda en el anexo de inversiones: el interventor avisa de que no se pueden considerar disponibles hasta que la Xunta autorice la operación. El informe económico-financiero señala que, si no se aprueba el crédito, el propio presupuesto prevé un «orden de prelación» de las inversiones a realizar.

El crédito previsto es una cifra casi idéntica a la incluida en los presupuestos del año pasado, pero alta en relación a ejercicios anteriores: en 2021 la cifra fue de 6,9 millones, y en 2022 de algo menos de 25. También es muy superior a los créditos que se pagarán durante este año, unos 10,6 millones, por lo que la deuda crece. El interventor calcula que si se realiza la operación de este año la deuda quedará en torno a los 149 millones de euros: una cifra elevada, pero la mitad del límite máximo de endeudamiento.

Pero esto tiene otra consecuencia: el crédito hay que devolverlo, y con intereses. A mayores de los cerca de 10,5 millones de devoluciones previstas para este año, el Concello calcula que pagará casi 2,7 millones de euros por «intereses, comisiones y gastos», una cifra similar a la de 2024. El interventor calcula que con los créditos previstos por el Concello, habría que «abonar una cantidad teórica», incluyendo amortización y pago de intereses, de «5,7 millones de euros anuales».