Tareas pendientes de Transportes: de Langosteira al baipás de Betanzos

El ministro de Transportes y Movilidad sostenible, Óscar Puente, visitará este lunes A Coruña para asistir a la última voladura de la excavación del túnel 1 de acceso ferroviario al puerto exterior de punta Langosteira en su tramo norte, que es la que une Vío con Suevos. A finales del año pasado se ejecutó el cale —la unión de los dos extremos de un túnel— de la parte de Suevos con la galería de evacuación. Está previsto que este ramal norte, que une la dársena exterior con la ciudad, esté finalizado en 2026. Puente asistirá a este acto después de inaugurar el nuevo tramo de la autovía A-54, que une Lugo y Santiago, y que se pondrá en funcionamiento entre Palas de Rei y Melide.

Frente a estas obras que avanzan, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible —durante años denominado Ministerio de Fomento— tiene otras que se han quedado encalladas o que todavía no se han hecho realidad.

Desde finales de octubre del año pasado, el ministerio está redactando el estudio sobre el ramal sur del acceso ferroviario a Langosteira, que es el que prevé conectar la dársena exterior con Uxes y, a partir de ese punto, con Santiago, Portugal y Madrid. De forma paralela a ese estudio, se inició otro sobre la viabilidad de trasladar a Uxes la estación de mercancías de San Diego, unas instalaciones que, durante años, se había previsto mover a Vío. Estos estudios se iniciaron el año pasado después de 32 meses sin avances, al menos públicos, en este proyecto.

Otro de los deberes pendientes que tiene el ministerio con la ciudad y la comarca es la ampliación del puente de A Pasaxe, ya que hace ahora justo un año, solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que le concediese una prórroga de dos años del informe de impacto ambiental del proyecto, para evitar que caducase, al haberse consumido los cuatro años que tiene de vigencia. La prórroga fue concedida, al entender que no se habían producido grandes cambios en el puente. El hecho de que el año pasado el Gobierno del Estado funcionase con el presupuesto de 2023 prorrogado hizo que no se pudiesen iniciar las obras en el puente de A Pasaxe, ya que no había una partida específica en las cuentas para ejecutarla. Este año ha empezado también con las cuentas prorrogadas, aunque el Gobierno central no ha renunciado a aprobar un presupuesto actualizado y adaptado a 2025.

Otro de los frentes que el Ministerio de Transportes tiene abierto en la ciudad es la ampliación de Alfonso Molina que ya se ha iniciado, aunque las afectaciones al tráfico empezarán más adelante. El proyecto prevé que la avenida tenga un carril más por cada sentido.

La cuarta ronda está también en las tareas pendientes. Es la carretera que conectará la tercera ronda con el puerto exterior, a través de Vío. El Concello la metió en sus presupuestos, con un coste simbólico de un euro. El proyecto se empezó a redactar el año pasado y está previsto que esté finalizado en la última parte de 2025.

En ejecución, el Ministerio de Transportes tiene también las obras de reforma de la sede de la Real Academia Galega y la Casa Museo de Emilia Pardo Bazán, que está previsto que finalicen en verano de este año, después de que se empezase a gestar en 2015 y el baipás de Betanzos, que acumula más de dos décadas de estudios y al que le quedan por delante años de trámites, ya que el proyecto para unir A Coruña, Betanzos y Ferrol no se ha redactado todavía.