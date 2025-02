La Xunta culpa a Nostián y Barbanza de los malos resultados del reciclaje

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, se quejó ayer de que el Ministerio para la Transición Ecológica alertase a la Xunta de que tendría que pagar un mayor porcentaje de la sanción europea por encontrarse a la cola del reciclaje del Estado. Vázquez alegó ayer que, en los propios estudios del ministerio, Galicia está «en la mitad de la tabla» y que está en «buena posición» en el marcador que pone Europa de que los residuos «no vayan al vertedero».

«En el caso de Sogama, el 22% de los residuos no van al vertedero y ahí están 295 concellos. Están haciendo bien su trabajo», concluyó la conselleira, aunque afirmó que «hay que mejorar» en otros aspectos y que, por ese motivo se había «implantado el quinto contenedor», para facilitar la recuperación de residuos.

«Tenemos dos sistemas que ya no están amparados por la Unión Europea y con los que, debido a criterios de carácter político, el Gobierno central no fue claro hasta hace aproximadamente un año. El sistema húmedo-seco, que tiene implantado A Coruña, no cumple en este momento. La carta [enviada por el ministerio] se basa en que Galicia no cumple los estándares porque tiene dos sistemas, que son el de Nostián y el de Barbanza, que ya no pueden estar en el territorio», relató Vázquez, que urgió a implantar el quinto contenedor en la ciudad, incluso a instalar «el contenedor amarillo que tiene Ordes» para separar los envases y mejorar los porcentajes de recuperación de residuos.

En cuanto a otra comunicación que recibió la Xunta del ministerio esta semana, la conselleira aseguró que les alertan de que están incumpliendo la ley al bonificar a los concellos en un 60% un impuesto estatal para que no lo tengan que pagar íntegramente en solitario.

«Nos están abocando a que le repercutamos el 100% del coste de la tonelada», explicó Vázquez, que incidió en que ese precio se incrementó por un impuesto estatal al que la Xunta se opone.