El alza de la tasa de basuras será un 33% para hogares y un 25% para negocios

Este año el Concello prevé aprobar una nueva ordenanza que regule la recogida de basuras, en aplicación de una ley estatal, y subir la tasa. Aún no hay borrador, pero el proyecto de presupuestos que el Gobierno local llevará al pleno de este jueves recoge un alza de la recaudación del 31% con respecto al presupuesto de 2024: de 11,4 millones a 15. Los ingresos por cobros a negocios suben de 2,8 a 3,5 millones, lo que de por sí es un aumento del 25%, pero el mayor salto se da en la recogida a hogares. En 2024, los ingresos previstos eran de 8,6 millones. Este año, de 11,5, un 33,7% por encima.

El informe económico financiero elaborado por el propio Ayuntamiento confunde el porcentaje de subida (afirma que el alza de recogida de basura en viviendas es del 25,22%, como publicó, recogiendo el error, este diario) pero es claro a la hora de justificar el alza. El aumento, indica, «se justifica en que para el segundo trimestre de 2025 esté en vigor la nueva ordenanza de tratamiento de residuos».

Pero todo esto son estimaciones, y el propio Ayuntamiento no detalla las cifras. Falta presentar un borrador de la ordenanza fiscal, y la Ley 7/2022, en la que se justifica la subida, no indica en qué porcentaje hay que actualizar las cuotas. Solo estipula que el Ayuntamiento deberá aprobar una tasa que «permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos». Aquí se incluirían la vigilancia, el mantenimiento de los vertederos y las campañas de concienciación y comunicación, entre otros.

El interventor general, de hecho, critica que se haya incluido este aumento de ingresos en la propuesta de presupuestos. La tasa se devenga el primero de enero, es decir, ese día nace la obligación de pagarla. Así que, para el interventor, la nueva ordenanza ya se debería haber aprobado este año para que en 2025 «no existieran dificultades o dudas» para su «aplicación retroactiva media o impropia».

Este es un concepto que se refiere a que una norma nueva se aplica a efectos nacidos y no consumados en la vigencia de la derogada, en este caso durante el periodo en el que regía la tasa anterior. En términos más sencillos, que para poder aplicar las nuevas cuotas de la tasa, sin problemas para determinar cuando se pueden cobrar, habría que tener la ordenanza aprobada antes del año en que empiecen a cobrarse.

Y, aunque señala que la nueva tasa, en base a la fecha de publicación de la ley, debería ser efectiva este 10 de abril, añade que como no se ha aprobado la ordenanza que se necesita para cobrarla y no es «seguro» que se haga, los ingresos extra no están garantizados. Así, rechaza que se incluyan en el presupuesto.

A la recogida de basuras se tendrá que incorporar un quinto contenedor, y que el contrato, uno de los más cuantiosos del Ayuntamiento, fue anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La única empresa a la que podría pasar presentó una oferta con los mismos defectos que otras consideradas inválidas, lo que posiblemente obligue a sacar un nuevo concurso.

