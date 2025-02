A Coruña se queda sin cuentas participativas en 2025, con la promesa de retomarlas en un año

Con Marea Atlántica en el Gobierno local, el Ayuntamiento empezó a reservar una pequeña parte de los presupuestos para que los vecinos propusiesen y votasen a qué inversiones destinarlos. Todas las cuentas desde 2017, a excepción de las de 2021, incluyeron presupuestos participativos, pero el Concello no puso en marcha una consulta para este año. Salvo por proyectos heredados de otros años, el programa está ausente del proyecto de cuentas que va al pleno del jueves. Desde el Concello no dan explicaciones a por qué la iniciativa no se hace ese año, pero prometen que no morirá y que 2025 servirá para «rediseñar» y conseguir «una mayor participación ciudadana para el periodo 2026-2027». Participantes en anteriores ediciones, desde asociaciones a particulares, reivindican el programa y reclaman que no se pierda.

Y también coinciden en que hay que hacer reformas. Así lo cree el presidente de la asociación vecinal, cultural y deportiva Los Rosales, Fernando Carrillo, que considera que, pese al nombre, los presupuestos «no eran muy participativos», que el Concello no les daba la suficiente publicidad y que la mayoría de la ciudadanía no tenía un papel activo. Para Carrillo, aunque el sistema «está bien», puede mejorar con un mayor papel de las asociaciones vecinales a la hora de canalizar las propuestas de la ciudadanía.

Otra queja es «el tiempo que pasa desde que solicitas algo a cuando se ejecuta». Su asociación, indica, llevaba pidiendo equipamientos deportivos «desde 2008 o 2009» y e introdujeron esto en la votación de 2021 para los presupuestos de 2022, pero la construcción de la nueva pista multideporte de entre la carretera de Os Fortes y la calle Simón Bolívar no empezó hasta este enero.

El presidente de la asociación de vecinos de Novo Mesoiro, Víctor Lamela, tiene claro que en su zona se consiguieron «muchas cosas que no hubiésemos tenido ni de lejos» gracias a los presupuestos participativos, desde el carril bici a «la pista de patinaje o las fuentes del campo de fútbol». Su agrupación informaba de las convocatorias y «promovíamos el voto» , pero también considera que muchos vecinos no tienen conocimiento de la iniciativa y que «hay poca publicidad».

Al igual que Carrillo, afirma que hay retrasos, y defiende que el Concello tardó años en construir en el barrio una estación de BiciCoruña que habían votado los vecinos. También considera que no siempre se cumple el espíritu del programa: este, argumenta, debe ir para inversiones, pero se han dedicado fondos a iniciativas que «son mantenimientos» como arreglar colegios.

Desde la ANPA Rasa, del colegio Ramón de la Sagra, han utilizado los presupuestos participativos para conseguir mejoras en el centro. Según relata la presidenta, Lucía Fernández, presentaron, de acuerdo con los trabajadores del colegio, un proyecto para transformar el patio en un espacio verde y otro para acondicionar el gimnasio. Los dos salieron ganadores, y la experiencia «está siendo muy positiva», con el primero acabando y «ya trabajando y en marcha con el segundo».

Pero, en nombre del Consejo Escolar, afirma que el sistema coloca a ANPAs y centros «en una lucha injusta» por mejoras que debería cubrir la Administración de oficio, como arreglar tejados o preparar baños para niños con discapacidad. «No entendemos que un presupuesto de ciudad se tenga que limitar al disfrute único de un colectivo», argumenta, por lo que las ideas que presentaron se pensaron para que el barrio pudiese disfrutar los espacios. Fernández reclama que sigan los presupuestos, aunque con una revisión del «fondo y forma» de la participación ciudadana.

Promesa electoral de Inés Rey

A falta de estadísticas oficiales, el arquitecto técnico de O Ventorrillo Adrián Martínez seguramente sea la persona que más ideas ha enviado a los presupuestos participativos: lleva desde la primera edición, y ha presentado «unas 200 propuestas», de la que la «más sonada», cree, fue «la rehabilitación de los monumentos de los Jardines de Méndez Núñez». Los presupuestos participativos «garantizan la participación democrática» en años no electorales y dan voz a los vecinos que no están en las asociaciones, afirma.

Y, según recuerda, una de las promesas electorales del PSOE en los comicios locales de 2023, tras los que fue investida como alcaldesa Inés Rey, era precisamente «mejorar» los presupuestos y aumentar sus fondos. Martínez, y otros particulares, pusieron una solicitud por registro protestando por la desaparición de la web usada en años anteriores y el archivo de propuestas previas, y el arquitecto técnico avisa de que irá a la Valedora do Pobo si no hay respuesta.

