El Concello ejecutó en 2024 un tercio de la inversión prevista en obras

El grado de ejecución de los proyectos financiados por el Concello a través del presupuesto municipal en el año 2024 fue del 32,7%. Si se suman las inversiones reales y las transferencias de capital, el resultado es un gasto de 44,44 millones de euros, cuando las cuentas reservaban 135 millones para obras.

Así, el Concello ejecutó el año pasado un tercio de la inversión prevista en obras. Al inicio de 2024, estaban consignados 93,34 millones de euros —75,2 de inversiones reales y 18 de transferencias de capital—, pero la cifra subió hasta los 135 millones. Han quedado, por tanto, 91,29 millones sin ejecutar.

Hay proyectos que se incluyeron en las cuentas del año pasado y que todavía no han visto la luz, como la reforma de los Cantones, que empezará en este primer trimestre y que está presupuestada en 7,6 millones. Tampoco se ha avanzado en la reforma del centro de salud de Santa Lucía, donde se abrirá el mercado y un centro de día. Para esta obra se destinaron 1,6 millones que todavía no se han ejecutado.

Hay otras dos grandes actuaciones que también figuran en el presupuesto pero que no se han terminado, por lo que no cuentan como ejecutadas. Se trata de los ocho millones para el hospital de A Coruña —en ampliación, aunque la Xunta ha retrasado los plazos— y los seis millones con los que financia parte de las obras de la estación intermodal. Ambos convenios recogían que los pagos del Concello se realizarían a medida que se recibieran las certificaciones de los trabajos realizados, lo que no ha ocurrido aún.

Ante las continuas críticas del PP por la baja ejecución presupuestaria, el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, explicó que el Consello de Contas “reconoció en su último informe que A Coruña es la ciudad gallega con la mayor ejecución presupuestaria” y que “cuando se presupuesta una obra como la de los Cantones en un ejercicio, es evidente que no se ejecuta en ese ejercicio”, a lo que añadió que sus anualidades de gasto corresponden a los ejercicios siguientes. En su argumento, el Concello defiende que como las obras de mayor calado se ejecutan en varias anualidades, sus partidas no aparecen como gastadas hasta que acaban las actuaciones.

En cuanto a las obras que sí se realizaron durante 2024, destaca la reurbanización de San Andrés —con un presupuesto de 3,7 millones—. La reforma del mercado de Monte Alto, que sobrepasa los diez millones, tenía que haber finalizado el año pasado, pero la lluvia de verano y otoño retrasó las tareas y la empresa pidió una prórroga. La nueva previsión es que se termine en septiembre de este año.

Si se tienen en cuenta todos los datos de ingresos y gastos de 2024, el Concello recaudó más dinero del que ejecutó. Según la liquidación del año pasado, los ingresos sumaron 357 millones de euros, mientras que los gastos fueron de 324 millones.

