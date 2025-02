La Policía Local de A Coruña inicia una campaña de control de usuarios de bicicletas y patinetes

La Policía Local sancionó a un centenar de usuarios de bicicletas y patinetes eléctricos en 2024. Para mejorar el uso de estos vehículos de movilidad personal, agentes del cuerpo participan en una campaña por diferentes puntos de la ciudad para controlar e informar a las personas que estén cometiendo algún tipo de infracción. La iniciativa durará un mes, pero los agentes lo incorporarán a sus quehaceres diarios a lo largo del año.

Este miércoles, la campaña se llevó a cabo en puntos con mucho tráfico, como el paseo marítimo o la plaza de Ourense, y en estaciones importantes de Bicicoruña, como la de la plaza de Pontevedra: "Informamos a dos personas. Una que iba con los auriculares mientras utilizaba la bicicleta y a otra iba mirando el móvil", explicaba un agente a este medio.

En algunos casos, como la persona que llevaba los auriculares, estas infracciones se cometen por el desconocimiento: "El que iba con el móvil dijo que lo sacó un momento y que no sabía que no se podía. La chica que utilizaba los auriculares se quedó sorprendida. No se puede ir con música porque te puedes distraer y no escucharías si tocan un claxon", explicaba la Policía Local. El agente señalaba que "no existe un curso para circular en bicicleta o patinete". Como solución abogaba por tener en las escuelas "una asignatura específica de seguridad vial".

Estas infracciones están entre las dos más comunes que cometen los usuarios. Otras son ir dos personas montadas en un patinete o circular por zonas peatonales. "En el caso de Bicicoruña es muy común que se preste el vehículo a otra persona que no es usuaria del sistema". Los conductores de bicicletas y patinetes deben también respetar la señales de tráfico. Cuando los agentes estaban en la plaza de Ourense, tuvieron que parar a un usuario de patinete para advertirle que se había saltado un semáforo en rojo.

Este tipo de infracciones están consideradas como graves, por lo que los usuarios que las cometan se enfrentan a una multa de 200 euros, que se quedaría en la mitad si la abonan al momento. "A mayores también se va a controlar el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes. Esto supone un problema a última hora de la noche o primera hora de la mañana, después de salir de fiesta".

En Bicicoruña hay 14.000 usuarios y también hay muchas personas que hacen uso del patinete. El año pasado, la Policía Local cuantificó una veintena de accidentes provocada por estos vehículos. Hace unos días, un joven en patinete atropelló a una mujer en el paseo marítimo, a la altura de la fuente de los surfistas. La mujer tuvo que ser trasladada grave a un hospital y el conductor del patinete huyó del lugar de los hechos, aunque finalmente fue identificado.