Casi 300 profesionales vuelven a concentrarse para pedir más seguridad en Urgencias del Chuac

Con pancartas de "Stop Agresións", "Estamos vendidos" o "Dignidad para los pacientes", cerca de 300 profesionales de Urgencias volvieron a concentrarse a la salida del Chuac este jueves para pedir el refuerzo de las medidas de seguridad en las instalaciones del Hospital, protección para los profesionales que operan en ellas y dignidad para los pacientes que sufren la falta de estos recursos en primera persona. No faltaron, tampoco, letreros de "Todos somos Isma", en referencia al enfermero herido -ya estable y fuera de peligro- cuya agresión con arma blanca, por parte de un paciente, desató las protestas de sus compañeros y motivó que la gerencia del Área Sanitaria reforzase la seguridad y se comprometiese a revisar los protocolos.

Para los profesionales sanitarios, celadores, personal de limpieza y encargados de la vigilancia concentrados esta mañana, el incremento de responsables de seguridad no es suficiente para asegurar la integridad de los trabajadores del área de Urgencias. Sindicatos como la CIGa y Comisiones Obreras han señalado, a través de sus portavoces, que necesitan más medios para atender a los pacientes con patologías de salud mental ante el colapso del área de agudos de Oza, que obliga a derivar pacientes a Urgencias, donde no son especialistas en el tratamiento de este tipo de patologías. También demandan un protocolo actualizado -el documento vigente está obsoleto y data de 2012- y medios de protección personal para los responsables de la vigilancia, tales como sprays de gel y chalecos anticorte, así como la revisión de su plus de peligrosidad, entre otras mejoras laborales.