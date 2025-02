Pleno en A Coruña: PP y BNG tumban el presupuesto del PSOE y habrá una cuestión de confianza de la alcaldesa

PP y BNG han votado este jueves en contra del presupuesto presentado por el PSOE, por lo que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se someterá a una cuestión de confianza vinculada a las cuentas para poder sacarlas adelante salvo que PP y BNG presenten un Gobierno alternativo, algo a lo que ya se han negado los nacionalistas. La regidora ha convocado el pleno de la cuestión de confianza para el próximo martes, 11 de febrero. Tampoco ha sido aprobada la enmienda de los populares, que rechazaba el cambio de las bases de ejecución por retirar competencias de la Corporación en favor del Gobierno local y, en concreto, de su portavoz, José Manuel Lage Tuñas, y cambiaba partidas en varios ámbitos.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, fue claro desde el inicio de su intervención: "Vamos a votar en contra de estos presupuestos". Ya lo había anunciado hace meses, alegando incumplimientos por parte del Gobierno local sobre sus acuerdos de investidura y de los presupuestos de 2024, y este jueves ha cumplido su palabra.

En directo: los presupuestos de A Coruña llegan al pleno / RAC

Ha denunciado una "falta de credibilidad y de confianza" en el Gobierno local, que han llevado al BNG a rechazar estas cuentas de 2025. "Para el BNG llegaba con prorrogar el presupuesto de 2024 y negociar las modificaciones necesarias. Eran unos buenos presupuestos pero ustedes no los cumplieron", ha denunciado.

Jorquera ha alertado del "riesgo" de cambiar las bases de ejecución del presupuesto, como pretende el PSOE, y ha recordado al portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, que esta "no es la primera vez que hay un plan de barrios" sino que esto ya lo había propuesto el BNG en las cuentas de 2024.

El portavoz de los nacionalistas ha asegurado que el Ejecutivo municipal ha incumplido muchos de sus acuerdos, como la licitación del contrato de Nostián, la revisión del mapa de líneas de autobús o el impulso del Parque del Agra. "No se hizo absolutamente nada", ha lamentado.

"El proyecto que presentan no nos merece credibilidad", ha añadido, justo antes de la intervención del portavoz del PP, Miguel Lorenzo, quien ha señalado que "no solo no son creíbles sino que hay una falta de capacidad de gestión".

Ha criticado, entre otras cosas, "la rebaja de más de un millón de euros en la partida para el área social" o la parálisis en proyectos como la reforma de Monte Alto, así como la subida en la tasa de basuras.

Lorenzo también ha querido mandar un mensaje a Jorquera para que no dé un cheque en blanco al Concello porque, en caso de una cuestión de confianza, no habrá un gobierno alternativo ante la negativa del BNG "Si estos presupuesto quedan aprobados, que modifican las bases de ejecución, la Corporación pierde el control, porque le dan todo el poder al Gobierno municipal. Tenemos una responsabilidad. No podemos permitir esta bajada en la calidad democrática de este Ayuntamiento. Nos están retirando las competencias", ha defendido para pedir el apoyo de los nacionalistas a su enmienda.

Sin embargo, el BNG ha votado no a este documento porque de esta forma quedarían aprobados unos presupuestos que rechaza. El portavoz nacionalista ha asegurado que se podría recurrir a un plan económico financiero para evitar los cambios en las bases de ejecución.

En una intervención que duró unos 40 minutos, Lage ha defendido que estas cuentas son "una decisión meditada" que tienen "carácter expansivo" y que se sostienen en cuatro ejes: "dinamización económica, bienestar social, movilidad sostenible y barrios" para "dar respuesta a la ciudadanía".

El edil de Economía ha alertado de que "hay una insuficiencia financiera clara" y ha apelado a la Xunta y al Estado a hacer cambios en campos como el servicio de atención en el hogar.

Ha explicado que el proyecto de presupuestos para este año pretende "reforzar los servicios públicos" y "transformar la ciudad".

Son unas cuentas planificadas a largo plazo, aunque a Lage le "gustaría que para 2026 fuese posible que el presupuesto tuviera otra tramitación".

Jorquera también ha pedido al Concello que "cambie su forma de gobernar" porque lo hace "como si tuviera mayoría absoluta".

El portavoz del PP, por su parte, ha manifestado que Lage va a ser "amo y señor de este pleno".