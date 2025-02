Rey se someterá a una cuestión de confianza tras tumbar la oposición el presupuesto

La alcaldesa, Inés Rey, se someterá el próximo martes a una cuestión de confianza tras no prosperar el presupuesto de 2025 que el Gobierno local presentó este jueves para su votación en el pleno. BNG y PP votaron en contra de estas cuentas, de 379 millones de euros, cuatro más que el año pasado, por entender que «no son creíbles». Tampoco se aprobó la enmienda de los populares, que rechazaba el cambio de las bases de ejecución por retirar competencias de la Corporación en favor del Gobierno local y, en concreto, de su portavoz, José Manuel Lage Tuñas, y cambiaba partidas en varios ámbitos. Ahora se abre un nuevo escenario en el que la regidora vincula su cuestión de confianza al presupuesto municipal de 2025, que saldrá adelante salvo que PP y BNG presenten un Gobierno alternativo, algo a lo que ya se han negado los nacionalistas

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, fue claro desde el inicio de su intervención: «Vamos a votar en contra de estos presupuestos». Ya lo había anunciado hace meses, alegando incumplimientos por parte del Gobierno local sobre sus acuerdos de investidura y de los presupuestos de 2024, y este jueves cumplió su palabra.

Denunció «falta de credibilidad y de confianza» en el Ejecutivo, lo que ha llevado al BNG a rechazar estas cuentas de 2025. «Para el BNG llegaba con prorrogar el presupuesto de 2024 y negociar las modificaciones necesarias. Eran unos buenos presupuestos pero ustedes no los cumplieron», criticó Jorquera.

Alertó del «riesgo» de cambiar las bases de ejecución del presupuesto, como pretende el PSOE, y recordó a José Manuel Lage, que esta «no es la primera vez que hay un plan de barrios», como dijo el socialista al defender los nuevos presupuestos, sino que esto ya lo había propuesto el BNG en las cuentas de 2024. Es una prueba más para los nacionalistas de que el Ejecutivo municipal no les escucha.

Una vez más, el Bloque denunció los incumplimientos de los acuerdos entre ambas formaciones, como la licitación del contrato de Nostián, la revisión del mapa de líneas de autobús y el impulso del parque del Agra. «No se hizo absolutamente nada», lamentó.

«El proyecto que presentan no nos merece credibilidad», añadió Jorquera, justo antes de la intervención del portavoz del PP, Miguel Lorenzo, quien señaló que los socialistas «no solo no son creíbles sino que hay una falta de capacidad de gestión». Criticó, entre otras cosas, «la rebaja de más de un millón de euros en la partida para el área social» o la parálisis en proyectos como la reforma de Monte Alto, así como la subida en la tasa de basuras.

En una intervención que duró unos 40 minutos, Lage defendió que estas cuentas son «una decisión meditada» que tienen «carácter expansivo» y que se sostienen en cuatro ejes: «dinamización económica, bienestar social, movilidad sostenible y barrios» para «dar respuesta a la ciudadanía».

La propuesta de presupuestos del Concello eleva el gasto de 375,5 a 379,7 millones y promete ejecutar, tras años de proyectos fallidos, el centro de salud de Santa Lucía y la rehabilitación de la parte municipal de Tabacos. También reserva partidas para reformar la futura sede de la Aesia (4 millones) y para realizar el proyecto de reurbanización del estadio municipal de Riazor (3,5 millones), pero también pequeñas obras, ampliaciones de parques y rehabilitaciones de edificios con problemas como el Fórum Metropolitano. Reserva 53,7 millones de euros para un plan de barrios hasta abril de 2027.

Los presupuestos de A Coruña para 2025 pasan por el pleno municipal / Iago López

El edil de Economía alertó de que «hay una insuficiencia financiera clara» y apeló a la Xunta y al Estado a hacer cambios en campos como el servicio de atención en el hogar. Explicó que el proyecto de presupuestos para este año pretende «reforzar los servicios públicos» y «transformar la ciudad».

Sobre las críticas de la oposición por la baja ejecución presupuestaria de 2024 —gastó un tercio de lo previsto en obras—, el concejal alegó que se gastaron «44 millones de euros» y «ningún otro año se aproxima a este nivel de ejecución».

Enmienda del PP rechazada

En esta sesión no solo se tumbaron los presupuestos sino también la enmienda que llevaba el PP, ya que PSOE y BNG votaron en contra. Los populares pretendían paralizar el cambio en las bases de ejecución del presupuesto que permitiría al Gobierno local realizar transferencias de fondos entre capítulos del presupuesto e incrementar partidas relacionadas con barrios, convenios, bienestar social, vivienda, seguridad, comercio local, deportes, cultura y educación.

Lorenzo quiso mandar un mensaje a Jorquera para que no diese un «cheque en blanco» al Concello porque, en la cuestión de confianza, no habrá un gobierno alternativo ante la negativa del BNG. «Si estos presupuesto quedan aprobados, que modifican las bases de ejecución, la Corporación pierde el control, porque le dan todo el poder al Gobierno municipal. Tenemos una responsabilidad. No podemos permitir esta bajada en la calidad democrática de este Ayuntamiento. Nos están retirando las competencias», defendió para pedir el apoyo de los nacionalistas, que no llegó. El portavoz del PP insistió en que Lage va a ser «amo y señor de este pleno». El BNG votó no a este documento, a pesar de estar de acuerdo en algunos términos, porque, de dar su sí quedarían aprobados unos presupuestos que rechaza.

El portavoz nacionalista indicó que se podría recurrir a un plan económico financiero porque, según el informe del interventor, las cuentas «incumplen la regla fiscal de equilibrio o estabilidad financiera», es decir, que incurriría en déficit. Este plan tendría que ser aprobado primero por el pleno y después por la Xunta. Pero, mientras, quedaría suspendida la operación de préstamo de 48 millones contemplada en los presupuestos para financiar obras.

Acercamiento

José Manuel Lage detalló que estas son unas cuentas planificadas a medio-largo plazo, aunque le «gustaría que para 2026 fuese posible que el presupuesto tuviera otra tramitación». Reconoció que el Concello se marca «como objetivo negociar» las cuentas del próximo año. «Tenemos el compromiso de recuperar la relación con el BNG y hemos dado pasos en los últimos meses para lograrlo», expuso.

Jorquera afirmó que el Gobierno local ha realizado gestos para «reconducir la relación» entre ambas formaciones, pero mandó un aviso al PSOE: «Cambien el estilo de gobernar, porque lo hacen como si tuvieran mayoría absoluta». «No se puede gobernar en minoría y a golpe de cuestión de confianza. Está en sus manos de ustedes rectificar», advirtió Jorquera.

Tumbada la cuenta general

Solo los concejales del Gobierno local votaron este jueves a favor de la Cuenta General. El PP se posicionó en contra de la aprobación de este documento técnico, que es el resumen de las cuentas de 2023, y el BNG se abstuvo. Al tener el PP más concejales que el PSOE la cuenta general fue rechazada. Esto no tiene ninguna consecuencia, ya que la obligación del Gobierno local es rendir cuentas y llevar el documento a Pleno, independientemente del resultado de la votación.