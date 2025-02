«El hombre ha perdido ya la vergüenza de consultar sus problemas de erección»

Más de 300 especialistas, una cifra de asistentes «de récord», se dan cita en la XXVII Reunión Nacional del Grupo Uro-Andrológico de la Asociación Española de Urología (AEU), que se celebra, paralelamente, junto con la IX Reunión Nacional del Grupo de Cirugía Reconstructiva Urológica, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco). Organizado por el doctor Venancio Chantada, jefe del Servicio de Urología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), el doble encuentro científico reúne en la ciudad a «los mayores expertos nacionales e internacionales» en andrología y cirugía reconstructiva urológica, con la finalidad de «compartir y actualizar» los últimos avances dentro de esos dos campos médicos.

«Nunca ha habido tantos asistentes en una reunión de estos grupos científicos, lo cual demuestra que A Coruña es una ciudad atractiva, con una sólida experiencia en la organización de congresos, de ahí que hayamos batido récord», reivindica el doctor Chantada, antes de explicar que, durante dos días, en las diferentes mesas redondas de esta doble cita, se discutirán cuestiones como «las cirugías y resultados de la corrección de hipospadias, la cirugía protésica en régimen ambulatorio, la enfermedad de Peyronie o la disfunción eréctil», entre otras. «El primer tema que se ha abordado es el hipospadias, anomalía por la cual la uretra masculina, en vez de desembocar en la punta del pene, lo hace más atrás. Por una falta de desarrollo, el orificio está en la mitad del pene, o en su base, y hay que hacer una uretra nueva. También se ha hablado de problemas de estrecheces de la uretra. Cuando un hombre no puede orinar, por una estrechez o un traumatismo, qué cirugías se le aplican, de qué forma, con injertos... Incluso, cómo se puede hacer en régimen de CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria), una modalidad que se está imponiendo, de modo que, en vez de estar el paciente dos o tres días ingresado en el hospital, se opera y, esa misma tarde, se va para su casa».

«No todos los casos, obviamente, se pueden abordar así», aclara el doctor Chantada, antes de especificar que «otra de las ponencias» de la primera jornada del doble encuentro en Palexco ha estado centrada, «en la colocación de prótesis de pene» a «hombres que no pueden tener erección, y que no responden a ningún medicamento», también, «en régimen de CMA». «En vez de dejarlos ingresados en el hospital, se les opera en CMA —en nuestro caso, por ejemplo, en el Hospital Abente y Lago, que es donde tenemos la cirugía de corta estancia— y, antes de 8 horas, se van para sus casas», señala, sobre un «avance» que reivindica como «muy importante». «Hay menos riesgo de infecciones. Además, el paciente está más cómodo en su casa, en el entorno familiar, en su habitación, con su régimen alimenticio... Pautándole una analgesia adecuada, no tiene por qué permanecer ingresado», considera.

«Otro tema de este doble encuentro —prosigue— ha sido la enfermedad de Peyronie, muy preocupante para los hombres que la sufren, que ven cómo, con el paso de los años, su pene se va encorvando. Y, en algunos casos, la curva es tan manifiesta que no les permite tener una relación sexual adecuada, al no posibilitar la penetración», expone el jefe de Urología del Chuac, quien celebra que «el hombre ha perdido ya el miedo, o la vergüenza, de consultar sus problemas de erección». «Ahora tenemos consultas específicas, y el paciente entra por la puerta diciendo: ‘Doctor, tengo un problema de disfunción eréctil’, o ‘de erección’. Así, con total naturalidad, como si sufriese cualquier otro problema urológico de otra índole. La divulgación ha contribuido mucho a esto, de hecho, muchos hombres vienen a consulta acompañados de sus parejas, que se implican muchísimo también para intentar conseguir una solución. Porque es una enfermedad que ya tiene solución, y el paciente la aborda con mucha naturalidad», incide el doctor Chantada, antes de pormenorizar otras cuestiones «muy interesantes» que se abordarán en Palexco, como «los trastornos de la testosterona» o «los nuevos tratamientos para la disfunción eréctil».

«A muchos hombres, a partir de cierta edad, les desciende el nivel de testosterona, y eso tiene consecuencias, no solo en la esfera sexual. También provoca menor desarrollo muscular, más cansancio, más irritabilidad, más insomnio, más tendencia a la diabetes, más cardiopatía... La testosterona es una hormona muy importante en los hombres, como mínimo, hasta que tienen 80 años, y a algunos les sucede eso a partir de los 40-45. Por eso, hablaremos sobre sus alteraciones, cómo tratarlas, cómo se detectan... y sobre las consecuencias que tiene en un hombre el hecho de no detectarlas, o no tratarlas a tiempo. Es un tema muy interesante, mucho, igual que lo son los nuevos tratamientos para abordar la disfunción eréctil, como las ondas de choque de baja intensidad (las mismas que se aplican para romper las piedras en el riñón, con una máquina diferente, y de otra manera), que estimulan el riesgo sanguíneo; nuevas prótesis que están saliendo en el mercado... La disfunción eréctil es un tema que preocupa mucho a los hombres, y que siempre se trata en este tipo de reuniones científicas, puesto que cada vez hay más pacientes que consultan, y tenemos que buscar más soluciones», concluye.

