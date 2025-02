Pepe Carrillo, "un bo compañeiro"

A UGT rende homenaxe ao seu exsecretario xeral José Carrillo, agora que está retirado, pero que segue colaborando e botando un ombro nas loitas que considera xustas.

Carrillo estivo acompañado polo seu compañeiro de batallas, Roberto Teijido, que o definiu como "un bo home", "un bo amigo" e "un bo compañeiro". Tamén a alcaldesa, Inés Rey, que lembrou que foi "a voz dos que non tiñan voz".

Tamén o delegado do Goberno, Pedro Blanco, compañeiro de moitos anos de Carrillo no sindicato, agradeceulle o traballo feito e fíxolle unha advertencia: "Non te despistes, seguimos contando contigo".

Para lembrar o seu labor político, estiveron o alcalde, José Ramón Riobóo, e ex alcalde de Culleredo José Sacristán que lle agradeceron que optase polo sindicalismo.