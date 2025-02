¿Qué tiempo hará en A Coruña este fin de semana?

Febrero ha llegado con tiempo muy estable durante los últimos cinco días para atravesar el ecuador del invierno dentro de un panorama meteorológico marcado por la tranquilidad. Atrás queda una segunda quincena de enero marcada por el tren de fuertes borrascas que dejó miles de incidencias en toda Galicia y en media España.

A Coruña y el resto de la comunidad gallega han estrenado el mes con días de sol y apenas algunas nubes, sin demasiado frío --hasta ahora--, y en resumen con calma tras la tempestad de las alertas rojas de la semana anterior por fenómenos adversos en el litoral, aunque hoy viernes 7 de febrero de nuevo llegan cambios. Para empezar encontraremos las calles mojadas. Esta noche ha vuelto a llover tras casi cinco días completos sin precipitaciones y hoy durante el día no se descarta que puedan seguir cayendo algunas precipitaciones, según el último pronóstico actualizado por Meteogalicia.

Y para continuar, bajan las temperaturas, aunque la costa coruñesa y en general Galicia esquivarán el grueso de la masa de aire frío continental que congelará a buena parte de la península Ibérica durante las próximas horas.

¿Cómo va a evolucionar, entonces, el tiempo de cara al fin de semana en A Coruña?¿Y la próxima semana? A continuación desgranamos la previsión de Meteogalicia para los próximos días.

Por ahora, hoy viernes día 7 se esperan lluvias débiles en A Coruña, más probables durante la primera mitad de la jornada. Los termómetros bajan debido a la entrada de aire frío, que se notará en la caída de las mínimas hasta los 7 grados y de las máximas, que no superarán los 13 grados. Se esperan, como avanzamos, algunos chubascos a lo largo de la jornada aunque en la segunda mitad del día Meteogalicia prevé que las lluvias remitan.

El sábado, día 8, parece que podremos cerrar el paraguas. Meteogalicia prevé una jornada con alternancia de nubes y claros en A Coruña y, eso sí, el frío apretará con mínima de solo 4 grados y máxima de 13 grados. Previsiblemente no lloverá en A Coruña y --si se cumple la predicción de Meteogalicia-- el domingo día 9 tampoco necesitaremos capucha puesto que será un día con algunas nubes pero sin precipitaciones. Quizá sí nos venga bien tener todavía a mano gorro y guantes. Aunque los termómetros se recuperarán un poco por la parte baja y la mínima subirá hasta marcar 8 grados, las máximas no se mueven así que en la ciudad no se superarán los 13 grados en ningún momento de la jornada dominical. En resumen, es invierno y este fin de semana lo vamos a notar.

¿Y qué tiempo viene para la próxima semana? Pues arrancará también con un panorama marcado por esa inestabilidad atmosférica y con algunos chubascos a la vista. Meteogalicia adelanta que las altas presiones quedarán ancladas en el norte de Europa, lo que permitirá una mayor aproximación a Galicia de aire frío en altura, fuente de inestabilidad atmosférica y de alguna borrasca. La probabilidad de lluvias será elevada el lunes día 10 de febrero e irá bajando con el avance de los días. Las temperaturas se mantendrán por ahora sin grandes cambios, con valores normales para esta época del año.