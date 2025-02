Rey defiende la cuestión de confianza para que la oposición «no bloquee la ciudad»

La alcaldesa, Inés Rey, defendió ayer que el martes se someterá a una cuestión de confianza para que la oposición «no bloquee la ciudad». Después de que el jueves el PP y el BNG tumbasen los presupuestos presentados por el PSOE, se convocó un pleno extraordinario para la cuestión de confianza vinculada a las cuentas municipales de 2025, que saldrá adelante salvo que PP y BNG presenten un Gobierno alternativo, algo a lo que ya se han negado los nacionalistas.

La regidora acusó a la oposición de no haber dado apoyo a los presupuestos «por cuestiones partidistas» y dijo que no escuchó en el pleno «argumentos» para cuestionar unas cuentas «muy completas» y con actuaciones en los barrios.

Se mostró crítica con el PP, al que acusó de haber tenido «una pataleta» pero no aportar «ninguna idea o crítica». «Entiendo que no se lo han leído, pero podían disimular», añadió.

El portavoz de los populares, Miguel Lorenzo, dijo que «el problema de esta ciudad es que gobierna Inés Rey en minoría». «Presenté una enmienda con propuestas para el presupuesto y para el cambio de las bases y votaron en contra. Los que paralizan la ciudad son ellos», lamentó, y aseguró que la posición del Gobierno local es «sanchismo puro y duro».

Lorenzo expone que, si el PSOE quería aprobar sus cuentas, podía haber votado la enmienda popular «o negociar con el BNG». «Yo no bloqueo los presupuestos», añadió. El líder del PP cree que Rey «se olvida de que está en minoría» y «no es capaz de negociar con sus socios de investidura».

Pidió al BNG que apoye una moción de censura para proponer un gobierno alternativo. Si esto no ocurre, los presupuestos quedarán aprobados de forma inicial, aunque luego se pondrán presentar alegaciones durante 15 días. «Por el interés de la ciudad y de los coruñeses, el Bloque tenía que apoyar una moción de censura», repitió, y comentó que las acusaciones que hizo el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, en el pleno fueron «muy graves». «Reconoció que no le hacían caso y que había incumplimientos. Pese a todo, no va a apoyar una moción de censura, va a permitir que esto siga a peor», apuntó.

Jorquera opinó que el debate de los presupuesto fue «esclarecedor» sobre las posiciones de los grupos políticos de María Pita. «Estoy satisfecho porque el debate dejó claro que el BNG se está consolidando como la alternativa que A Coruña necesita», afirmó.

El nacionalista señaló que el Ejecutivo municipal «tiene que tomar nota y rectificar» porque «no puede pretender gobernar el resto del mandato a golpe de cuestión de confianza». «Es un gobierno en minoría y, por tanto, tiene que tener más humildad. Tiene que dialogar y, por supuesto, tiene que cumplir los acuerdos».

Jorquera declaró que vio a un «PP desconcertado, sin una línea clara». «Al mismo tiempo que dice que rechaza los presupuestos, presenta una enmienda que, si se llega a aprobar, hubiera significado la aprobación inicial de las cuentas», analizó.