«Serían necesarios más de cien policías adicionales y más limpieza»

¿Cómo nace la agrupación?

Quedamos registrados oficialmente ante la Xunta el 16 de enero, pero hacemos cosas desde finales de 2023. Todo empezó demandando el arreglo de la carretera de la Diputación en Monte Martelo-O Martinete, también pedimos más seguridad, contra las ocupaciones, por la huelga de basuras... Solicitamos reuniones con la alcaldesa y nunca tuvimos respuesta a pesar de mandar 5.000 firmas. Somos cinco entidades, era el requisito mínimo de la Xunta, pero creemos que podemos triplicar el número de miembros.

Estar en la asociación y en la Federación de Asociaciones Vecinales que ya existía es excluyente.

Los estatutos de la federación, también excluyen. No vamos en contra de la federación; creemos que podemos ser complementarios. Peros sí que es verdad que la federación no se ha visto en las Casas de Franco, en las protestas… Rehusaron apoyarnos.

¿Qué proyectos tienen?

Aparte de ayudar a las asociaciones, que a veces tienen poco personal en sus juntas, pelear por las demandas de cada barrio, y tocar temas transversales. Hay falta de limpieza, y faltan agentes de policía nacional y local, serían necesarios más de cien. Tendremos una reunión con la subdelegada del Gobierno. En la avenida de A Sardiñeira, el Ayuntamiento quiere hacer el carril bici por donde están las casas y llevar los contenedores al otro lado de la acera. Y sería bueno tener una zona de ocio en la fachada atlántica que no moleste a los vecinos, como en el Orzán.

¿Qué falta en Os Rosales?

No sé si porque estamos removiendo el avispero, pero nos van a hacer el Camino del Cura después de más de trece años reivindicándolo. Están haciendo ya obra en la salida de emergencia de la escuela infantil, que no cumplía la normativa, y una pista multideporte. Queda el arreglo del centro cívico y la biblioteca, donde hay filtraciones, y el camino de la ladera del monte de San Pedro, que está destrozado. Poner un palco de música en un jardincillo, un váter de obra para que no salga volando. Y la salida de Maderas Peteiro para poder construir allí vivienda y dotaciones municipales para los vecinos.

¿Se han reunido con el Concello?

Ya hemos presentado solicitud para que nos inscriban en el registro municipal. A partir de ahí pediremos reuniones con la alcaldesa para hablar, y pedir estar presentes en mesas: seguridad, fachada marítima...

¿Los vecinos se implican en las asociaciones?

Estuvieron un poco muertas, pero han surgido nuevas, y la gente se está implicando. Con cuestiones como las concentraciones por la ocupación parece que tomó conciencia.

¿Por qué es esto importante?

El Ayuntamiento no siempre se da cuenta de las demandas de los vecinos o lo que hace falta en cada barrio. Este Gobierno local no consulta con las asociaciones vecinales. Puedes ver muy bien la remodelación de los Cantones, pero eso no es un barrio, es el centro. Puedes ver bien cobrar una tasa de turismo, pero no puedes estar con el ascensor panorámico sin arreglar, los museos y el acuario destrozados, sin un sitio de caravanas fijo... Ahí estaremos para decir: «Aquí hace falta esto» y hacer una crítica constructiva. Estamos aquí para mejorar la ciudad.