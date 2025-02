Sobre a avespa asiática na contorna da Coruña

A avespa asiática (Vespa velutina nigrithorax), tamén chamada (avespa) velutina ou abázcaro asiático, é unha especie de insecto da orde dos himenópteros, orixinario do cadrante sueste de Asia. Foi introducida accidentalmente en Europa (porto de Bordeos) en 2004, a través dun buque cun cargamento de madeira procedente da China. Tras unha enorme expansión polo oeste e sur de Francia no lustro seguinte, as citas ibéricas non tardaron en chegar: Navarra e País Vasco (2010), Portugal (2011) e Galicia (2012). Actualmente, e segundo a web avispaasiatica.org, ocuparía case todo o territorio galego, con excepción de zonas altas do cuadrante sueste.

A maior densidade galega (e ibérica) da especie está na provincia da Coruña, coas comarcas da periferia do Arco Ártabro —incluída a da Coruña— como zona quente para este insecto invasor. Polo seu carácter cazador, causa estragos en colmeas da abella melífera (Apis mellifera), pero sobre todo en innumerables (e utilísimos) insectos polinizadores autóctonos de pequeno tamaño. Causa tamén danos en diversos froitos. Coa aprobación do Real Decreto 630/2013, a especie é considerada oficialmente invasora en España, facilitando a asignación de fondos públicos para o seu control.

En todo caso, a acción coordinada da administración con profesionais e coa cidadanía é fundamental para a localización e neutralización dos voluminosos niños desta especie, así como para o trampeo selectivo. Para esta última tarefa, a correcta planificación é crítica:

A) Os cebos (azucre, cervexa, zumes de froitos, fermento fresco, ou mesturas líquidas destes) sempre empapando unha esponxa para evitar afogamentos.

B) Mellor trampear desde agora (mediados de febreiro) ata finais de maio, período no que hai raíñas en voo (cada raíña capturada pode supoñer un niño menos).

C) As trampas deben ser tipo EVA, prefabricadas ou caseiras. En todo caso, deben ter un burato de entrada de nove milímetros de diámetro para que entre a avespa asiática pero non abellóns ou bolboretas, e logo practicar orificios menores dese diámetro para que saian insectos máis pequenos.

D) A partires de comezos de xuño o número de insectos nativos é moito maior, aumentando o risco de capturas accidentais de polinizadores. Ademais, daquela as raíñas están xa nos niños reproducíndose e no campo vense só velutinas obreiras, cuxa captura é ineficaz para o control da especie. Tan só en setembro-outubro pode compensar instalar trampas de novo, pola menor actividade de insectos nativos.

Conclusión: a loita contra esta e outras especies exóticas invasoras debe ser un dos obxectivos da administración e da sociedade, e debe ir da man de labores de prevención para evitar a chegada doutras especies tamén nocivas (por exemplo Vespa orientalis ou Vespa mandarinia).