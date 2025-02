El Banco de España de A Coruña: el lugar que cuida los billetes de Galicia

En 2026 se cumplirán 100 años desde que el Banco de España se instaló en la calle Durán Loriga. Con un sobrio clasicismo de líneas austeras, el edificio sigue luciendo la piedra en sillares y las rejas de hierro que lo vieron nacer. Lo que hay dentro es todo un misterio, pero su director, Javier Bernardo, al frente de la sucursal desde hace cuatro años, explica su historia y su actividad, aunque poco o nada puede contar sobre el sistema de seguridad del edificio —solo que «no es corriente»— o el dinero que se guarda en el semisótano.

Su historia, no obstante, se remonta al 2 de junio de 1782, con la fundación del Banco Nacional de San Carlos. «Ya en el siglo XIX pasó a ser Banco de San Fernando», detalla. La denominación de Banco de España llegó en 1856. «El hito importante fue en 1874, cuando pasó a tener el monopolio en la emisión de billetes, pues hasta entonces podían emitirlos también los bancos privados», explica.

Ventanilla de la sucursal. | / Casteleiro

Las primeras oficinas del Banco de España estaban situadas hace 150 años en el número 29 de Riego de Agua, pero la mudanza a su sede actual —obra de José de Astiz y Pedro Mariño— se realizó en 1926. Pero, ¿cuál es la función principal de este emblemático inmueble? «Más del 50% del volumen de trabajo de esta sucursal es el tratamiento de billetes. Es decir, en algún momento, los billetes de toda Galicia pasan por aquí», revela, y añade que «cuando los billetes se deterioran, se destruyen y se sustituyen por otros nuevos».

Dinero deteriorado

En este lugar también se trabaja el canje de billetes y monedas. «Pero solo euros por euros. No hacemos cambio de divisas», avisa, pues es habitual que en verano «aparezca algún extranjero para preguntar por esto». También se puede ir a Durán Loriga con una moneda o un billete deteriorado o roto para conseguir uno nuevo. Aunque, ojo, hay requisitos. «En caso de billetes rotos, necesitamos un poco más del 50% del billete. Si no, no se cambia. Si solo fuese la mitad, podrías utilizar la otra para hacer el mismo trámite», comenta. Además, cada año se encuentran casos de usuarios que llegan con una bolsa llena de restos de dinero afectados por un incendio o una inundación. «En ese caso, enviamos el dinero a un laboratorio en Madrid para que lo certifique», aclara.

Patio principal del edificio del Banco de España. | Casteleiro/Roller Agencia

También se formaron largas colas en 2021, cuando se fijó el último día para cambiar de pesetas a euros. «Fue espectacular», recuerda el director de la sucursal.

Y aunque sea desconocido para muchos, en el Banco de España también se pueden realizar otros trámites, como la suscripción de deuda pública o la gestión de reclamaciones. «Si hay un problema con un banco, lo primero es reclamar a la propia entidad. Si responde de modo negativo o no contesta en unos plazos, puede intervenir el Banco de España, que emite un dictamen. Este no es vinculante, pero los bancos sí suelen hacer caso», informa.

La entidad también ofrece programas de educación financiera, tanto para escolares —con material— como para adultos. En la página web de Finanzas para todos, el usuario puede encontrar información y simuladores de cuotas de hipoteca, rentabilidad o TAE.

El interior de la sucursal

Cualquier ciudadano puede traspasar la puerta del número 16 de Durán Loriga para hacer gestiones o pedir ayuda en algún trámite, pero el patio, donde la joya es la vidriera del techo, es lo único que podrá ver. Javier Bernardo cuenta que hay «un semisótano donde están las cajas». Es decir, el dinero. Es un misterio cuántos billetes hay bajo este edificio. También hay un garaje.

En la planta baja están las oficinas y las máquinas de tratamiento de billetes. En la primera planta hay dos viviendas en uso, que es donde residen el director y la cajera. «Esto viene de atrás. Digamos que somos responsables de la custodia del dinero», expone. La segunda planta está vacía, a la espera de darle un nuevo uso. «En algún momento se hará una reforma y podremos aprovecharla. El gran problema de este edificio es cómo instalar un ascensor», cuenta.

Hay otro asunto que merece mención sobre el Banco de España: su sistema de seguridad. «No es corriente, es lo que puedo decir. Además de que está aquí la Guardia Civil, hay muchísima seguridad», señala Javier Bernardo, que asegura que en casi 100 años de historia en Durán Loriga no hubo ningún intento de atraco.

