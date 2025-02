Llega una nueva comedia a la Televisión de Galicia: 'A Coral'

La Televisión de Galicia (TVG) está de estreno con una nueva comedia: A Coral. Será este domingo 9 de Febrero, justo después del Telexornal de la noche, cuando llegue a la pequeña pantalla A Coral, una comedia de trece capítulos producida por Tex45. La serie relata las desventuras de un grupo de vecinos de Ribadeabaixo, una pequeña localidad del interior de Galicia, que pretenden disfrutar de unas jornadas divertidas perfeccionando sus habilidades para el canto bajo la batuta de un director algo especial.

Todos conocemos a alguien que canta en una coral, o nosotros mismos formamos parte de una, y sabemos que la mayoría están formadas por aficionados que no buscan tanto afinar como disfrutar del placer de cantar con unos amigos.

Carlos Blanco en su papel de Manuel Merino / LOC

La producción supone el regreso de Carlos Blanco a la TVG tras el éxito de sus interpretaciones en Fariña, Rapa y El caso Asunta, dando vida a Manuel Merino, un prestigioso director de corales con un carácter que el propio Carlos define como el de “un Doctor House a la gallega”. Por causa de un desagradable incidente con un espectador de uno de sus conciertos, el director se ve obligado a abandonar su puesto y no le queda más remedio que aceptar el trabajo que le ofrece su amigo Suso, concejal de cultura en Ribadeabaixo, al que da vida un divertido Marcos Pereiro. Al llegar se encuentra con un variopinto grupo de voluntarios que quieren formar parte de la Coral municipal. Intentando imponer sus criterios, el caracter exigente de Manuel le llevará a cómicos enfrentamientos con sus pupilos, ya que no se conforma con que canten sin lastimar los oidos de los oyentes, como le pide Suso.

Entre los componentes de la Coral se encuentra Sesé, interpretada por Marta Larralde, que después de su paso por series como Seis Hermanas, Gran Hotel o Fariña se estrena con un papel protagonista en una serie de televisión de Galicia. Su personaje aporta cordura al grupo y es la única que se atreve a plantar cara a Manuel, tal vez lo haga porque entre ellos parece haber existido una vieja historia que busca un final.

El contrapunto cómico lo ofrece Eva Iglesias, cara conocida del canal y que interpreta a la única componente de la Coral que tiene cierta experiencia como cantante, ya que presume de haber sido corista de Beyoncé. Sus enfrentamientos con el director y con Ana, la otra soprano, nos depararán los momentos más divertidos de la serie.

Fotograma del primer capítulo / LOC

Precisamente Ana será una de las sorpresas de A Coral. Es bien sabido por los espectadores gallegos que Eva Iglesias tiene una gran voz, así que su rival no podía ser menos. La encargada de interpretar a Ana es María Pérez, una de las integrantes de Fillas de Cassandra, en lo que será su debut como actriz. Y va dejar a todos con la boca abierta.

Su colaboración en la serie va más allá de la interpretación. A Coral es una serie en que la música tiene un papel muy importante, por ello se presentará un tema especial. Ese tema no es otro que el popular Tataravoa de Fillas de Cassandra, en una versión adaptada por Manú Conde. Aunque para disfrutar de ella habrá que esperar al último episodio.

El de María no es el único debut. Hay otra voz maravillosa, la de la reconocida soprano Teresa Novoa, pero que desgraciadamente no tendremos el placer de escuchar, por lo menos en estos primeros episodios. Teresa da vida a Susana, la suegra del alcalde postrada en una silla de ruedas y que se niega a cantar.

El último de los cantantes es el primer actor invidente de una serie de la televisión de Galicia. Se trata de Jesús Suarez, que da vida a Pintos un tipo que prefiere reírse de sí mismo que compadecerse e intenta animar a Susana a hacer lo mismo para superar su situación anímica.

Eva Iglesias y Manu Casal, en 'A Coral' / LOC

Hay otros dos personajes que están en la coral pero que no son cantantes: Manu Casal da vida a Lois, un chico que tiene unos intereses que no tiene mucho que ver con la música. Él está más interesado en conquistar a Ana que en cantar y el director no parece muy dispuesto a aguantar a persona así en su coral. Para el final queda un personaje interpretado por Paula Jorge, se trata de Eri, la chica que ayuda a Susana, que apenas habla en toda la serie y que nos sorprenderá con su voz en los últimos episodios.

Y estos son todos los componentes de la Coral que desde este domingo por la noche, justo después del Telexornal, buscarán la complicidad de los espectadores de la TVG para hacerles pasar un buen rato. Los impacientes pueden disfrutar de los siete primeros episodios casi una hora antes, desde las 21.00 horas, ya que estarán disponibles en agalega.gal y en su aplicación para móviles.