Un absuelto y penas de menos de dos años para los acusados de pegar y desnudar a un hombre en A Zapateira

El juicio en el que se iba a juzgar a cinco personas por agredir y meter contra su voluntad a un hombre en un coche, obligarle a desnudarse y dejarle sin ropa en A Zapateira, se cerró esta mañana en la Audiencia Provincial con un acuerdo entre las partes, por lo que la vista no se llegó a celebrar y se ha dictado ya sentencia firme. Para uno de los investigados, que actualmente se encuentra en prisión por otros hechos, la Fiscalía solicitaba una pena de siete años y tres meses de privación de libertad, al entender que era reincidente. Este acusado es el que resultó exculpado, ya que se había producido un "error en su identificación", tal y como explicó el magistrado de la sección Primera de la Audiencia Provincial.

Para los otros cuatro investigados, el Ministerio Fiscal pedía penas de seis años y nueve meses de cárcel.

Finalmente, las partes han llegado a un acuerdo por el cual los acusados pagaron a la víctima 2.250 euros en concepto de reparación del daño y a los condenados se les impusieron unas penas de dos años de prisión por la detención ilegal y un año y nueve meses por el delito de robo con violencia. Por el delito leve de lesiones se les impone una pena económica (cuatro euros durante un mes, en total, 120 euros). Al no tener antecedentes computables para estos hechos, a los culpables --dos hombres y dos mujeres-- se les ha suspendido la condena, de modo que no entrarán en prisión siempre y cuando no delincan en los próximos tres años.

Los cuatro culpables tendrán una orden de alejamiento de la víctima de 200 metros y prohibición de comunicarse con él, en total, durante cinco años y nueve meses. Tendrán que hacer frente también a una multa de cuatro euros durante 146 días (en total, 584 euros) y también pagar al Sergas por los gastos de atención de la víctima.

El abogado del investigado que resultó absuelto, Diego Reboredo, ha explicado esta mañana que no es muy común que se dé la "retirada de las acusaciones" antes de entrar en la sala para que se celebre el juicio. "Nosotros defendimos que mi representado no estaba. En la instrucción no hubo reconocimiento fotográfico, hubo una declaración errática del perjudicado, primero dijo que estaba y después, que no, los guardia civiles no lo conocían y, finalmente, se hace un posicionamiento de los teléfonos móviles de los investigados en ese momento, y el teléfono de mi cliente está encendido y en el Concello de Miño, y ese contraindicio fue el que utilizó esta defensa para convencer a la Fiscalía para convencer para retirar la acusación", ha explicado Reboredo.

Los hechos se produjeron el 10 de junio de 2020 a las 23.00 horas en las inmediaciones del aparcamiento del centro cívico de A Sardiñeira. Los condenados, actuando conjuntamente por una deuda econóica, agredieron a la víctima y lo introdujeron en contra de su voluntad en un coche, lo llevaron a un descampado a A Zapateira y, tras golpearle y obligarle a desnudarse, lo abandonaron allí, llevándose la ropa, el calzado y el móvil de la víctima, valorados en 170 euros.

El abogado Rubén Veiga, que defendía a uno de los acusados, ha explicado que se dieron las circunstancias para la suspensión de la condena, por la falta de antecedentes computables para este tipo de hechos y con la condición de que no cometan ningún delito en los próximos tres años. También el magistrado alertó a los culpables de que no delinquir implica cualquier delito, incluso una "conducción sin permiso" o bajo los efectos del alcohol. En ese caso, cumplirían la pena íntegra.