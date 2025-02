Letras Galegas 2025: unha serie, un simposio e a Primaveira das Letras

A Real Academia Galega anuncia a programación do Día das Letras Galegas 2025, adicado ás cantareiras e a poesía popular oral. Malpica, Muxía e Cerceda serán os escenarios principais. O presidente da institución, Víctor F. Freixanes, anunciou este luns na Coruña que o primeiro acto será o 10 de marzo. Da man da comunidad escolar de Cerceda, presentarase o proxecto infantil Primavera das Letras, que conta desta volta coa escritora Paula Carballeira e a ilustradora Nuria Díaz.

Unhas semanas despois, a finais de marzo, a RAG presentará na súa web a serie documental Se canto é porque quero, de Damián Varela e Alba López. Serán tres capítulos sobre as homenaxeadas este ano: as cantareiras de Cerceda Adolfina y Rosa Casás Rama, a pandereteira de Muxía Eva Castiñeira e as Pandereteiras de Mens (Malpica), que son Prudencia Garrido, Asunción Garrido e Manuela Lema.

O pleno polo Día das Letras Galegas será en Malpica, coas intervencións de Antón Santamarina, Ana Boullón e Xesús Alonso Montero.

Tamén haberá un simposio tras o verán, e os plans son que sexa en Muxía. Nesta cita, expertos falarán das novas liñas de investigación sobre a poesía popular oral.

A académica Ana Boullón, impulsora desta candidatura, manifestou que hai "un rexurdimento da música galega entre os máis novos". O obxectivo deste ano é "salientar a forza viva da tradición". "Non é unha cuestión arqueolóxica, a tradición está para ser reinventada", engadiu.

As cantareiras, dixo, pasaron á historia porque son mulleres que "bailaban, cantaban e expresaban a alegría de vivir, a crítica social, a retranca e as relacións interpersoais".

Alba López, codirectora da webserie, sinalou que a peza audiovisual busca "transmitir que a tradición oral está viva".