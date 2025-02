Bizarrap, pendiente del vestuario de Abegondo

El Fabril doblegó hace poco más de una semana al Pontevedra en el estadio de Riazor, pero no pudo repetir este fin de semana frente a un Numancia que celebró por todo lo alto el triunfo logrado en Abegondo. Los jugadores del Numancia parece que han adoptado como pieza talismán la sesión 61 de Bizarrap, que, en este caso, está acompañado por Luck Ra. El No me hago el duro resonó con fuerza en el vestuario de la Ciudad Deportiva del Dépor. Así lo celebraron los numantinos y así lo hizo constar uno de sus jugadores Alain Ribeiro en una storie de Instagram que fue reposteada por Bizarrap y por el propio Luck Ra. Del Mambo de Kiko Rivera al No me hago el duro de Bizarrap, aunque fuese de manera momentánea y con otros protagonistas.