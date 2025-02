Una influencer viguesa visita A Coruña para probar "la mejor tortilla de España": "Es perfecta"

Las mejores tortillas del mundo se hacen en la provincia de A Coruña y lo saben hasta en Vigo, hecho que constata que la influencer Rebeca Stones haya tenido que coger un tren para probar la que considera "la mejor tortilla de España".

La joven escritora y creadora de contenido compartió en el día de ayer un vídeo en su Instagram que tituló "¡LA MEJOR TORTILLA DE ESPAÑA!". "Hoy me acompañáis a probar la mejor tortilla de España y es que según ciertos artículos de Internet y un certamen que lo acredita está aquí en Galicia", comentó en la introducción mientras bajaba las escaleras mecánicas del Centro Comercial Vialia.

"Concretamente tendremos que ir hasta A Coruña para visitar el restaurante O Cabo y una de las mejores formas de llegar es en tren", dijo antes de subirse al medio de transporte dirección al norte de Galicia.

Así es "la mejor tortilla de España" en el restaurante O Cabo en A Coruña y una pequeña decepción

Tras el trayecto, llegó a A Coruña con muchas ganas de probar la "mejor tortilla de España". "Ya estamos en el restaurante O Cabo, la verdad es que es chulísimo", dijo mientras mostraba en el vídeo una panorámica del local.

"Nos han puesto aquí la carta. Vamos a pedir varias cositas y por supuesto la tortilla. Entera 19,5€ y media 11€", comentó sobre la carta antes de que llegase la tortilla de patatas: "Mirad qué buena pinta. Vamos a probarla (...) Está muy, muy buena". "Y por si os lo estáis preguntando: No, no tiene cebolla. Es perfecta", le contestó la también influencer Aitana del Mar, que acompañó a Rebeca Stones en su viaje a A Coruña.

Tortilla de patatas del restaurante O Cabo / @REBECASTONES

"También hemos pedido croquetas y están buenísimas. En total fueron 48,70 euros. Bueno, y también pedimos una de calamares", añadió tras la comida mientras mostraba una cuenta que registraba ración de tortilla (11€), croquetas caseras (10€), calamar de la ría (19€), 2 raciones de pan (1,8€), 2 coca colas (5€) y 1 agua (1,9€).

Tras su experiencia, se atrevieron a dar su conclusión: "Bueno, pues ya hemos salido. Nos ha gustado mucho la tortilla. La verdad es que tampoco hay un factor tan diferenciador con otras tortillas porque no deja de ser una receta muy simple, pero estaba muy buena. La textura y el precio me pareció "ok" para ser la mejor de España. Lo único que nos decepcionó un poco fueron los calamares, que no estaban tan buenos, la verdad... Con la barriguita llena, regresamos a casa".