Ricardo Couselo, fotos desde el cielo hasta el carné

Ricardo Couselo lleva casi cuarenta años viendo la vida a través de sus cámaras de fotos y, ahora, le toca decir adiós a esta etapa en activo y dar la bienvenida a la jubilación. Esta semana puso en su escaparate del número 99 de la avenida de Monelos que liquida todo el material que tiene en la tienda porque su intención es no hacer ya el siguiente trimestre del IVA y bajar la persiana a mediados de marzo. Dice que le da «pena» abandonar esta profesión a la que llegó «casi por accidente» y que ha visto cambiar a pasos agigantados, pero «la decisión está tomada» y no es reversible.

«A mí siempre me gustó la fotografía, tenía un amigo que trabajaba en un laboratorio, él ya hacía sus cositas y me fue enseñando y, aunque al principio fui autodidacta, con el tiempo me di cuenta de que lo que se necesita para ser fotógrafo es formación, formación y formación», explica Ricardo Couselo, que cuando empezó a trabajar solo había dos maneras de aprender en A Coruña, que un fotógrafo profesional y veterano te enseñase, que fue como él lo hizo, o irse a Madrid.

«En 38 años, la verdad es que hice de todo, ¿te acuerdas de aquellas fotos de las casitas que después se iban vendiendo por las casas? pues íbamos en avioneta, hacíamos cientos de fotos en negativo y luego había un equipo de vendedores que iban puerta a puerta ofreciéndolas. Hice fotografía social, de bodas, bautizos y comuniones, fotografía deportiva y estudio, que hoy en día es una parte importante de mi trabajo», comenta Couselo.

De uno de esos viajes en avioneta, en enero de 1998, nació una serie de fotos que se pudieron ver más allá de Galicia y volvieron a la actualidad en marzo del año pasado: las del barco Discoverer Enterprise llevándose por delante el puente de As Pías después de soltarse de las gradas de los astilleros de Astano y navegar a la deriva 300 metros hasta impactar contra el puente que une Fene y Ferrol.

«Nosotros íbamos a salir para hacer un reportaje, escuchamos en la radio que había pasado eso y dijimos: ‘vamos para allá y vendemos las fotos’ y llegamos antes de que cerrasen el espacio aéreo y pudimos hacerlas», recuerda Couselo, que asegura que aquellas instantáneas aéreas, que hacía con negativo, eran «muy divertidas». De aquella época se le quedó el escepticismo con respecto al parte meteorológico. «Más de una vez nos fiamos del hombre del tiempo y llegamos a Lugo, por ejemplo, y estaba todo encapotado, entonces, cuando teníamos que ir, por ejemplo, a Foz, llamábamos a la Guardia Civil o a la Policía Local y les preguntábamos qué tiempo hacía, para ver si íbamos o no», porque una hora de avioneta o de helicóptero suponía demasiado dinero como para arriesgarse a no hacer el trabajo.

«Durante años, la foto de estudio estaba considerada como un hermano pequeño, incluso había compañeros que no hacían fotos carné, pero a día de hoy han cerrado tantos, que es una fuente de ingresos pequeña, pero constante y que ayuda muchísimo para hacer frente a los gastos fijos», comenta Couselo, que defiende que su negocio da para vivir, sobre todo, tal y como él lo pensó hace ya más de treinta años, en una vía principal cerca de centros escolares y, para eso, la avenida de Monelos es un lugar privilegiado.

Y es que, el primer negocio que tuvo a pie de calle estaba en O Castrillón, pero enseguida vio la necesidad de mudarse y, en la misma avenida ocupó tres locales diferentes, uno de ellos lo tuvo que abandonar después de que una obra provocase un corrimiento de tierras y le dejase con solo la mitad del negocio en pie. Fue entonces cuando ya se instaló en el que ha sido su último local en Monelos, en el número 99.

«Fotógrafos con estudio a pie de calle ya quedamos pocos y, cada vez, menos. Yo hace muchos años que dejé de vender cámaras, porque ahora no puedes competir con internet y este mundo cambia muy rápido y no compensa», reconoce Couselo, que comenta con una sonrisa que le ha hecho la boda a parejas que han ido después con sus nietos al estudio, que ha sacado «fotos a bebés que ahora son bomberos» y que, en varias ocasiones, ha ido a entregar las fotos de una boda a parejas que ya se habían separado.

A Ricardo Couselo le pasó lo mismo con la llegada de la inteligencia artificial que con la fotografía digital, confiesa que, cuando le dijeron que iban a ser revolucionarias, pensó que no sería para tanto. «A los dos años de ver por primera vez una cámara digital cambié todos los equipos», confiesa y, aunque la IA le pille ya cerrando la puerta, en su estudio se pueden ver montajes de niños con gafas de aviador y un fondo virtual y el uso de nuevas técnicas que, en unos años, quedarán obsoletas.

