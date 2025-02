La ampliación del hospital de A Coruña derriba la escuela infantil Golfiño: «Me da mucha pena»

La escuela infantil Golfiño cerrará a final de curso, este verano. Las obras de ampliación del hospital de A Coruña obligan a derribar este centro y la alternativa de construir uno nuevo no es posible por falta de tiempo, según su propietario. «Me da mucha pena», reconoce Roberto Lameiro, que lleva 23 años al frente de la escuela.

Cuando en enero de 2020 se anunció el proyecto para ampliar el hospital, este centro no se veía afectado por las expropiaciones. Algunos cambios y años después, esta estructura sí interfiere en los planes de la Xunta para ese entorno. «Se me ofreció una finca justo enfrente. El plan era construir una nueva escuela y trasladarme cuando estuviera hecha, pero no pueden esperar tanto. Estuvimos negociando y finalmente tengo que dejarla el 31 de agosto», comenta.

Así, en julio acabará las clases, en agosto se irá de vacaciones y en septiembre empezará una nueva etapa. «No sé lo que va a pasar. Emprender ahora es complicado, pero algo saldrá», dice, optimista.

Golfiño da servicio actualmente a 70 familias, y unas 40 deberán buscar una nueva escuela infantil para el próximo curso. «Es lo que más me preocupaba, pero tuve una reunión con la Xunta y se comprometió a hacer todo lo posible para que estos niños y niñas tengan una plaza garantizada en otro centro», explica Lameiro. Desde Política Social aseguran que «se va a trabajar de la mano de la escuela para que todas esas familias tengan a su disposición una plaza en otra escuela infantil el próximo curso». «La Xunta va a escuchar a las familias, ver sus prioridades y necesidades, y a partir de ahí trabajar para buscar una alternativa a cada familia», detallan fuentes del Gobierno gallego.

Antes de tomar la decisión del cierre definitivo, Lameiro buscó «otras fincas y solares» y analizó proyectos, pero ninguno era viable para dar continuidad a Golfiño. «Me da mucha pena por todo lo que he vivido aquí. El trabajo, las ampliaciones, el invernadero... Duele un poco, pero son etapas de la vida», confiesa.

Familias usuarias de esta escuela infantil reconocen que el adiós de Golfiño es «una mala noticia» y que echarán de menos este espacio. Cuentan que hoy en día, con la gratuidad de la Xunta, es «una locura encontrar plaza». Es también una despedida para todas los padres, madres, niñas y niños que han construido recuerdos dentro de este espacio.

