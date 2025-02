Elecciones al Colegio de Abogados de A Coruña: Estos son los proyectos de Pérez Cepeda y Almodóvar

Augusto Pérez Cepeda: «Queremos trabajar en la línea de subir la remuneración del turno de oficio»

El actual decano de los abogados, Augusto Pérez Cepeda, opta a un tercer mandato y defiende su gestión

¿Qué le lleva a presentarse a la reelección?

Por los muchos compañeros que me lo han pedido, por mi junta y sobre todo para acabar los trabajos que se han iniciado.

¿A qué trabajos hace referencia? ¿Qué balance hace de su gestión en este mandato?

Se ha hecho un trabajo muy importante en materia de mutualidad. Hemos sido los primeros en España a plantearlo en el Consejo General del Poder Judicial. Hemos convocado asambleas y todos los compañeros han aprobado la elaboración de un informe. Ahora está además la comisión de previsión social del Consejo General y la permanente del Consejo General. Pero el Colegio no es solo eso hay muchas más cosas. Está la formación, y tenemos que hacer frente a la inteligencia artificial. Hay más cosas que esos problemas que ya estamos abordando.

Ahora tienen enfrente a una candidatura crítica con la acción colegial.

Si hay otro, por definición, es crítico. Nosotros, por pura profesionalidad, estamos acostumbrados a la crítica. No le damos más importancia en ese sentido.

Revalidó con casi el 80% de los apoyos en 2020. ¿Cree que pueden haber cambiado las sensibilidades estos años, especialmente debido a la situación del turno de oficio?

Lo sabremos cuando se abran las urnas. Esa es una competencia del Consejo de la Abogacía. Las remuneraciones del turno de oficio han ido subiendo, y con respecto al resto de España han subido mucho más. Y queremos trabajar en esa línea de subir, pero yo no tengo el boletín oficial. Las sensaciones siempre se tienen, pero después hay que sentarse y hacerlo. Las cosas cambian, pero yo puedo garantizar que ya hicimos cosas. Estoy viendo las últimas memorias, y ya hay datos que contradicen muchas de las cosas que se están diciendo. Pero no quiero adelantar temas.

¿Cuáles son los retos que enfrenta el colectivo y las prioridades para este mandato?

Los problemas son esos que hay que solucionar y que ya estamos yendo a por ellos. Un Colegio es muchísimo más que todo eso. Tenemos abogados jóvenes que necesitan el apoyo del Colegio para su trabajo diario. Está el tema de la Inteligencia Artificial, que va a cambiar nuestro sistema de trabajo total y absolutamente. Las leyes cambian todos los días y hay que tener un plan de formación diaria para abogados. Hay tantas cosas que ni se tocan en las polémicas diarias, que si se analiza se ve que el Colegio es más que eso.

María José Almodóvar: «Esta junta está amortizada, no han sabido entender los problemas de los colegiados»

Almodóvar encabeza la candidatura Abogacía por el cambio, una alternativa a la actual junta

¿Qué le lleva a presentar su candidatura?

La nuestra es una candidatura conjunta. Procedemos del movimiento que luchamos por un cambio de paradigma total del turno de oficio. No podemos seguir trabajando sin cobrar, sin estar cubiertos, sin unas cotizaciones, sin reconocimiento de la relación laboral especial que tenemos con la Administración cuando prestamos el servicio público. También está el tema de las mutualidades, el problema que tenemos con las pensiones en el sistema alternativo. Hemos sentido que el Colegio actual no ha estado a la altura de la demanda de los colegiados de acciones concretas en pos de conseguir una solución para estos problemas tan acuciantes de la abogacía. La candidatura viene de una necesidad de cambio. No podemos seguir sintiendo esta desafección hacia nuestra institución, que es quien tendría que estar en primera línea luchando por los derechos de los colegiados.

¿Qué balance hacen de este mandato?

Creemos que esta Junta de Gobierno ya está amortizada. No han sabido entender los problemas que tenemos ni desvincularse de ellos. Por ejemplo, el Colegio sigue con su convenio de colaboración con la mutualidad, que nos indigna especialmente a los mutualistas afectados, que somos la inmensa mayoría. Hay una falta de sensibilidad y de saber entender en qué momento está nuestra profesión. Esto es lo que ha generado esta movilización. Creemos que el Colegio tiene que estar a la cabeza de estas reclamaciones o al lado de quienes reclamamos. No podemos encontrarnos en los colegios un obstáculo más que vencer.

El actual decano revalidó en 2020 la confianza con el 80% de los apoyos. ¿Cree que ha aumentado la masa crítica ?

Cuando todo está tranquilo y pacífico nadie plantea necesidad de cambio, por eso la junta renovó sin oposición. Durante su mandato se han producido cosas muy importantes en nuestra profesión. No han sabido estar a la altura del problema tan grande que tenemos con nuestras jubilaciones.

¿Cuáles son los retos para este mandato?

No puede ser que el 30% de los asuntos judiciales se tramiten con beneficio de justicia gratuita y lo hagamos gratis . Es un problema muy importante para los despachos pequeños, que son el 80%. Estamos dando un servicio público sin reconocimiento; trabajando para un tercero, que en este caso es la Administración, que le reconoce el beneficio al ciudadano. Falta ese eslabón de reconocimiento que necesitamos de forma muy urgente, porque nuestra profesión está en un momento muy difícil y nada de esto ha tenido ningún tipo de reflejo en la actuación colegial, sino todo lo contrario.