Los festivales que no te puedes perder esta primavera cerca de A Coruña

Se acerca la primavera y los días cada vez son más largos, por lo que en previsión de ello van sucediéndose los anuncios de festivales para los próximos meses. En A Coruña viviremos varios, con el Morriña Fest, que ya está anunciado con Residente y Ozuna, a la cabeza, o el Noroeste Estrella Galicia del que ya se conoce que lo encabezará Luar na Lubre. El Recorda Fest será el 5 y 6 de septiembre y ya sabe que tendrá a Álvaro de Luna, Lori Meyers y Xoel López entre sus integrantes.

Sin embargo, todos los festivales coruñeses no serán hasta el verano, lo que obliga a los que tengan más sed de "ir de festi" a buscar otras alternativas a las que llegar en coche, bus o tren.

Festa do Queixo de Arzúa - 14, 15 y 16 de marzo

Aunque se adelanta unos pocos días a la primavera, podemos considerarlo el primer festival de los que se vivirán en la provincia este año. La Festa do Queixo ya tiene cartel que encabezarán Xoel López y The Rapants. También estará Mondra, Cariño o Capital Voskov, entre otros. La entrada será gratuita.

Cartel de la 50ª edición de la Festa do Queizo de Arzúa / LOC

A Candeloria - 4 y 5 de abril

Este año el festival lucense A Candeloria, habitual de febrero, retrasa un par de meses su puesta en marcha en el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. En él estará Narco en el que será el único concierto en Galicia, además de Lendakaris Muertos, Boikot o Sons of Aguirre, entre otros muchos artistas.

Cartel de A Candeloria 2025 / LOC

Festival Jaleo - 5 de abril

Coincidiendo en fechas, pero para un público totalmente distinto, el Festival Jaleo nace con el objetivo de "ofrecer una propuesta fresca más allá del verano". Será de un día de duración en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago. En el cartel destacan Viva Suecia, Zahara, Sexy Zebras o Carlos Ares.

FIV de Vilalba - 25 y 26 de abril

Un clásico de la música indie vuelve este año a Vilalba. El FIV tendrá su 17ª edición con Shinova, Joe Crepúsculo, León Benavente, Varry Brava o The Rapants en el escenario.

OurensoundFest - 23, 24, 25 y 26 de mayo

Dani Fernández, Siloé, Sexy Zebras, Viva Suecia, Xoel López y Guadi Galego encabezan el cartel de este festival en el mes de mayo que se celebrará en Monterrei, en el concello de O Pereiro do Aguiar.

Surfing the Lérez - 6 y 7 de junio

Aún no tiene cartel, pero sí fechas. El Surfing the Lérez, habitual de la época de San Juan, adelanta este año su celebración unas semanas para complacer a todos los que se acerquen a la pontevedresa Illa do Covo a este festival gratuito de carácter solidario.

O Son do Camiño - 12, 13 y 14 de junio

Sin duda, el gran festival gallego volverá este año al Monte do Gozo de Santiago con un gran cartel en el que destacan Kings of Leon, Duki, Bryan Adams, Estopa, Amaral, Bad Gyal y hasta 40 artistas de diversos estilos. Las entradas se encuentran ya a la venta.