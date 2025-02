«Somos un laboratorio de nosotros mismos»

La actriz y humorista venezolana Gledys Ibarra llega por segunda vez a A Coruña, para presentar su nuevo monólogo Yo no quiero reencarnar, en la sede de Afundación el próximo viernes, 14 de febrero, a las 19.30 horas. Un show cargado de comedia y por un recorrido impensado por los episodios irrepetibles de su infancia, sus recuerdos y su carrera artística

Viaja continuamente a España a realizar espectáculos, me imagino qué tiene una comunidad que la sigue y la espera

Siempre fui muy bien recibida aquí. España es un lugar muy especial para mí. En el 2020 arranqué con El cuaderno de Pitágoras de Carolina África, con el Centro Dramático Nacional, en el que hice temporada en Madrid y luego traje un espectáculo que tenía un cierto humor negro, que fue La Monstrua.

Humorista ahora, pero con una gran carrera en la moda y la actuación de telenovelas dramáticas en Venezuela, ¿por qué este cambio de rumbo tan abrupto?

El comienzo de mi carrera fue en un programa muy emblemático y que está metido en la entraña de todos los venezolanos, que fue Radio Rochela. Era un programa de humor semanal, que acompañaba a toda la familia venezolana con los últimos acontecimientos de la semana, llevándolos al humor y con sketches que eran el reflejo de la vida propia del venezolano. Lo que ha sido el cambio es más bien un reencuentro.

Un espectáculo que habla del reencarnar, pero también de lo que fue su vida como actriz de televisión y de muchas facetas más

Es un recorrido de mi vida. Le regalo al público un poquitico más del detrás de cámara. Y dentro de esas reflexiones, por supuesto, hay un ejercicio de imaginación, de mis conversaciones con Dios, de cómo será eso de morirse, de llegar al cielo, de cómo será el que te obligan a reencarnar, si tu no quieres.

¿Cuál cree que es el desafío más grande encima del escenario?

Que a la gente le llegue el humor y que se ría. Yo creo que verdaderamente cuando sale la primera carcajada, comienza a ocurrir la magia.

Viendo su carrera en retrospectiva, ¿cree qué le falta algo para sentirse realizada?_

Me falta mucho, porque esta es una carrera en la que no se para de aprender, ni un solo segundo. Nosotros no es que somos actores, somos un laboratorio de nosotros mismos y estamos en aprendizaje constante.

Es una de las millones de venezolanos que dejaron su país, pero en su caso, por amor. ¿Tiene algo de particular su caso?

Pudiera ser en el sentido de la consecución de la legalidad. La cantidad de migración en España tiene un sentido. Porque quienes construyeron la América fueron los españoles. Entonces, la mayoría de los venezolanos, la sangre que corre por nosotros, es la de la gente que llegó en un barco. La mayoría ha venido aquí porque ha ido detrás de sus propias raíces.