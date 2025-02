La IA, aliada en las aulas: «No hay que luchar contra ella, sino sacarle partido»

Una herramienta útil para dinamizar la metodología docente o una amenaza a la calidad del aprendizaje en las aulas. La Inteligencia Artificial y su rápido desarrollo ha llegado para revolucionar todos los ámbitos de la vida, y el educativo no iba a ser una excepción. Para los docentes coruñeses de Primaria, Secundaria y FP consultados, esta tecnología abre una ventana de oportunidad para los educadores. Aunque reconocen que algunos alumnos ya hacen «trampas» y tiran de Chat GPT para algunas de sus tareas, aseguran que, por el momento, no supone una gran preocupación para ellos. «Todos lo utilizamos, profesores y alumnos. Vamos a la par que la sociedad. Hay gente que lo utiliza para mejorar textos, para hacer conferencias. Al final, todo se va adaptando, antes se consultaba en libros», comenta la presidenta de la Asociación de Directores y Directivos de Institutos de Galicia, Isabel Ruso, directora del Eusebio da Guarda.

Para Ruso, la irrupción de la Inteligencia Artificial forzará a revisar algunos de los métodos utilizados hasta ahora para evaluar, lo cual, señala, no tiene que ser necesariamente negativo. «Esto está cambiando la metodología para evitar que se abuse de estas herramientas. Tenemos opciones para escapar de ella, con, por ejemplo, exposiciones en el aula que mezclan elementos que favorecen el conocimiento y la asimilación de los contenidos. Procuramos escapar de tareas que favorezcan el copia-pega», añade Ruso.

En los centros de Primaria el uso de esta tecnología todavía no está generalizado entre los alumnos. Los intentos, de darse, no llegarían demasiado lejos a juicio de los docentes. «En Primaria es fácil saber si te están engañando o no. La manera de redactar de un niño de Sexto no es la de Chat GPT. No estamos percibiendo que los alumnos resuelvan sus ejercicios con eso», señala Antonio Leonardo, director del colegio Curros Enríquez y presidente de la Asociación de Equipos Directivos de Centros Públicos. Leonardo reconoce que en los colegios de Infantil y Primaria, no obstante, sí se usa la IA: los profesores han encontrado en ella una herramienta aliada para diversificar programación y ensayar nuevos métodos didácticos.

«Los profesores la utilizamos mucho. El Chat GPT es muy útil para hacer programaciones y buscar actividades. En el centro tenemos ahora mismo un grupo de trabajo sobre la IA y es muy interesante. Es muy útil para encontrar problemas que plantear luego a los alumnos», explica el docente de Primaria, para quien los recelos en torno a una tecnología que se acabará integrando en el día a día de la educación son infundados, y no muy diferentes que a los que pudieron acompañar a otros recursos innovadores en el pasado. «Es una gran herramienta que estamos descubriendo. En vez de luchar contra Chat GPT hay que sacarle partido. En vez de prohibirla simplemente hay que estar un poco pendientes. Los alumnos pueden tirar de ella igual que hacemos nosotros. Qué pasa, ¿hasta ahora no miraban en Google?», inquiere el director.

En Formación Profesional comparten la visión. El centro de FP Someso fue incluido dentro de la Red Estatal de Centros de Excelencia, entre otras cosas, por la integración de la tecnología en sus estrategias educativas. Desde la dirección naturalizan el uso de la IA e incluso intentan promoverla entre los docentes. «Hay ciclos más tecnológicos en los que los alumnos la utilizan en el aula. No estamos teniendo ningún problema con eso. Intentamos dar formación a profesores sobre esta herramienta, hemos hecho ya formaciones sobre ello», cuenta el director de Someso, Víctor Manuel Varela.

Ejemplo de ello es uno de sus proyectos en marcha, un aula tecnológica en cuyo desarrollo ya trabajan y que permitirá explorar las posibilidades de esta y otras tecnologías. «En este aula combinaremos IA y realidad virtual. Por ahora estamos equipándola. Es una herramienta a la que nos tendremos que adaptar» concluye Varela.

La Universidad, un paso más en la integración

«La Universidad es un escalón cercano al ámbito laboral. El estudiante que sabe utilizar las herramientas de la Inteligencia Artificial tiene una ventaja profesional sobre el que no, porque va a poder hacer tareas con el mismo nivel de calidad en menos tiempo», reflexiona el catedrático de Computación de la UDC Francisco Bellas. Para los profesionales de la disciplina a escala académica, integrar esta tecnología en nuestras vidas y formarse en sus posibilidades es esencial para competir en el ámbito laboral. Si bien en la Universidad el uso de IA para resolver trabajos tiene una vertiente más problemática que en niveles educativos previos, para Bellas la coyuntura tiene fácil solución: «Los profesores tenemos que cambiar el tipo de trabajo que ponemos, sobre todo si el objetivo del trabajo es redactar algo, simplemente copiarlo. Es importante que los profesores tengan formación sobre qué se puede hacer con estas herramientas, hasta dónde ayudan y dónde interfieren, para poner trabajos en los que no interfiera», propone. Ignorar la existencia de Chat GPT durante los estudios universitarios, sabiendo que fuera de ellos es una herramienta que existe y se usa, se presenta como contraproducente. «Los alumnos la van a usar en sus trabajos, porque agiliza tareas repetitivas. Muchos profesores se dan cuenta de que deberían enseñar el uso de IA a nivel profesional. Esta tecnología solo es una amenaza si dejas que opine por ti. Es bueno usarla para que trabaje contigo».