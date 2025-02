El concierto de Franz Ferdinand inaugura el Gozo Festival 2025

El grupo de indie-rock Franz Ferdinand inaugurará este sábado la tercera edición de O Gozo Festival, promovido por la Xunta, con un concierto en la sala Pelícano en A Coruña, que dará inicio a las 21.00 horas y que contará con el artista británico Master Peace como invitado, según ha informado el propio festival en un comunicado. Este concierto supone uno de los tres que el grupo dará en España en 2025, los otros dos serán en Madrid y en Barcelona. Las entradas se agotaron a las 24 horas.

Además del grupo del escocés, el resto de artistas confirmados de momento para esta edición de O Gozo Festival son la americana Anastacia, el 16 de marzo en el auditorio Mar de Vigo; Lenny Kravitz, el 10 de abril en el Coliseum de A Coruña; David Guetta, el 6 de julio en el Monte do Gozo; Alanis Morissette, el 9 de julio en el Coliseum de A Coruña; y Lionel Richhie, el 31 de julio también en el Coliseum de A Coruña.

Este festival nació en 2023 de la mano de la Axencia de Turismo de Galicia y el año pasado, en su segunda edición, se consolidó como un éxito, ya contó con la presencia de más 75.000 personas, provenientes de más de 20 países, en los conciertos de Ed Sheeran, Rod Stewart, Maná, Bomba Estéreo, Queens Of The Stone Age, Armin van Buuren, The Warning, Marshmello o Loreena McKennitt, entre otros.