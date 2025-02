Franz Ferdinand, en plena forma, conquista Pelícano

Franz Ferdinand se estrenó en la noche del sábado en Galicia en formato sala, y el local elegido fue un Pelícano abarrotado, lleno de fans que, meses atrás, habían agotado las entradas para el concierto en 24 horas desde que se pusieron a la venta. Los escoceses no los decepcionaron y combinaron temas de su nuevo disco, The Human Fear, con clásicos de su repertorio: a la apertura con Night and Day, del álbum más reciente, siguió The Dark of the Matinée, uno de sus clásicos. El cantante Alex Kapranos no paró de moverse, y nombró A Coruña en medio de Do you want to, su single de 2005.

El del sábado no fue el primer concierto que dio el grupo en la ciudad. Sus seguidores ya habían podido disfrutar de ellos en 2022, cuando cerraron la segunda jornada del Morriña Fest en el estadio de Riazor. Cumplían en aquel año dos décadas en activo, y el sábado, en la presentación de su sexto disco, mostraron toda la experiencia de una carrera en la que han vendido millones de copias y se han convertido en un referente de del rock.

Eso, sí, lo hicieron en un formato más exclusivo que el habitual en sus citas gallegas. El espectáculo de este sábado en Pelícano fue la primera de las tres actuaciones españolas de la gira de este último álbum luego estarán en las dos principales ciudades del país, Madrid y Barcelona, pero la primera parada tras Lisboa fue en A Coruña para estrenar los Concertos do Xacobeo, parte de O Gozo Festival. Además de recitales en Santiago y Vigo, el programa musical traerá otros tres conciertos a A Coruña. El 10 de abril Lenny Kravitz estará en el Coliseum, y en julio habrá otros dos grandes espectáculos en el mismo recinto: Alanis Morissette el día 9 y Lionel Richie el 31.