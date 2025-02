«Esta generación vive en una crisis que nunca acaba»

En sus anteriores libros, el escritor Luis Maura abordó desde el costumbrismo la búsqueda de la identidad basada en sus vivencias, convirtiéndose en un referente para la comunidad LGTBIQ+. Ahora, el autor se pasa a la comedia negra para hablar de la precariedad de su generación en Payaso, un libro que presenta hoy a las 12.30 horas en El Cocodrilo Amarillo (Calle Real, 9).

El personaje protagonista empieza la obra disfrazado de payaso, que es lo que da nombre al libro. ¿Define esa palabra el sentir de esta generación?

Sentirse un payaso es sentir que hagas lo que hagas vas a fracasar y que no te queda más remedio que reírte de tus propias miserias. No eres el único, no estás solo en esto, sino que hay más gente que se siente igual que tú.

¿Cuánto hay de usted en el protagonista del libro?

Pues un 90%. Lo que pasa es que Miki sufre mucho y yo no quiero sufrir (ríe). De hecho, yo me lo he pasado muy bien con Miki poniéndolo en aprietos. Pero sí, yo parto siempre de mí mismo para construir personajes, porque como también soy actor he explorado un poco ese lado y esa frustración que vives cuando no consigues que te cojan en un casting o cuando ves que no consigues los objetivos que te has propuesto.

Hay cierta idealización del mundo artístico, pero usted conoce la otra cara. ¿Qué es lo más duro?

Lo más duro es que tienes que desarrollar una tolerancia a la frustración. Tienes que aprender a recibir noes casi a diario o directamente a no recibir ni siquiera un no.

Sus anteriores libros tocaban temas más duros. ¿Por qué decidió cambiar a la comedia?

Después de dos novelas hablando de la búsqueda de la identidad y del bullying, dije que no quería más dramas. Me apetecía hacer comedia porque también se puede hablar de temas como la precariedad o la crisis habitacional.

La precariedad de la que habla es otro tema clave de la novela. ¿Es algo que define a la ‘Generación Millennial y Z’?

Yo creo que hay mucho pesimismo de que esto no va a mejorar. Tengo 41 años y he vivido otras crisis de otras épocas, pero claro, parece que esta generación vive en una crisis que nunca acaba.

Se ha hablado de la ‘Generación Millennial’ como la más preparada de la historia. ¿Esto provoca que se sienta tanta frustración por el fracaso?

Yo creo que sí. Cuando me vi en el metro y el cercanías de Madrid con dos trabajos, corriendo de un lado a otro, cobrando siete euros la hora, después de todo ese trabajo, de tener dos carreras, de haber vivido en el extranjero... vi que todo ese esfuerzo no se veía recompensado. Creo que cuesta mucho medrar en España.