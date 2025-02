«Riazor será multiusos: se verá si cambia el acuerdo con el Dépor»

En el pleno expresó que no había alternativa de la oposición a usted.

Me ratifico. No hay un partido que tenga capacidad de ofrecer a la ciudad un modelo de gestión como el del Gobierno municipal. Se ha evidenciado en el pleno, donde lo único que han hecho es votar en contra de unos presupuestos que van a ser aprobados, retrasar mes y medio ese presupuesto para la ciudad, y no ofrecer ninguna alternativa. No sabemos qué parte de los presupuestos no les gusta, qué partidas de inversión consideran que no son procedentes, cuál es la crítica al fondo de los presupuestos, más allá de las críticas ramplonas y de corto recorrido, de carácter más personal pero que no hablan de la ciudad.

El PP criticó el cambio de las bases de ejecución que permiten al Gobierno local para realizar cambios en las cuentas sin ir al pleno.

Si todo lo que tiene que decir a un presupuesto de 379 millones es hablar de una cuestión burocrática y administrativa, no están preparados para gobernar esta ciudad, y no sé si para liderar la oposición.

¿Por qué cambió las bases?

Repito, si el PP lo único que tiene que criticar son cuestiones de agilidad administrativa, de gestión burocrática que a nadie le importan, no hay alternativa del gobierno.

¿Se está cumpliendo el acuerdo con el BNG? ¿Seguirá adelante con cuestiones reclamadas por el Bloque como la restricción a construir en As Percebeiras?

Esa negativa a sentarse a negociar la tendrá que explicar el BNG a los ciudadanos, por qué han decidido unirse a esa oposición tan poco constructiva del PP, votar en contra y ser absolutamente irrelevantes en este momento. No conozco los motivos. Sí la parte que le toca al Gobierno. No llegando al ecuador del mandato hemos cumplido prácticamente el 50% del acuerdo de investidura. Me gustaría que se hubiera cumplido todo, pero las cosas llevan su tiempo. Pese a que el BNG votó no a los presupuestos, la semana pasada acordamos con ellos la ordenanza de viviendas de uso turístico, y seguimos trabajando con ellos. Mi voluntad total y absoluta y la del Gobierno es seguir acordando cuestiones importantes con el BNG.

Si el BNG se niega a futuros pactos, ¿peligran las partes del acuerdo que están sin cumplir?

No me dedico a adivinar el futuro, trabajamos con la situación actual.

¿El presupuesto que se aprobará está pensado para prorrogarse?

Presentamos un presupuesto de 379 millones que apuesta por la dinamización económica, por subir más de un 4% las partidas de bienestar social, por apoyar al sector cultural, deportivo y social, con un aumento de 1,2 millones de euros en convenios nominativos. Hará que la ciudad siga siendo el motor económico, social y cultural de Galicia. Cuando me presentaba a las elecciones siempre decía que tenía un proyecto como mínimo a diez años, para implementar un modelo se necesita tiempo. Presento un plan de barrios con una primera fase hasta 2027, un plan de arbolado hasta 2030… Pensamos en la ciudad de ahora y en la que queremos construir a futuro. Somos los únicos que tenemos un modelo de ciudad para seguir avanzando. Enfrente no hay una alternativa a este modelo.

Prevén una nueva ordenanza de la tasa de basuras en 2025. ¿Se pagará la subida retroactivamente, o cuando se apruebe la ordenanza?

Cuando se apruebe lo estableceremos.

Habrá que sacar un nuevo contrato de recogida. ¿Será este año?

Estamos trabajando desde la Concejalía de Medio Ambiente y desde Contratación para sacarlo a la mayor brevedad posible.

La planta de tratamiento de residuos de Nostián sigue en precario, habrá que implantar el quinto contenedor. ¿Estará esto en 2025?

Efectivamente.

La Xunta criticó el modelo de Nostián y habló de trasladar multas del Estado a los Ayuntamientos por el quinto contenedor.

Gracias a Nostián, la Xunta tiene los números que tiene. Ya está bien de que cada vez que hay un problema la Xunta culpe a los Ayuntamientos. No somos el problema. Son unas declaraciones de la conselleira absolutamente impresentables.

La relación con la Xunta es mejor en relación a la fachada marítima: en la presentación del nuevo establecimiento de la Cámara en O Parrote hubo buenas palabras entre usted y el presidente Alfonso Rueda. Otros asuntos no avanzan igual, como la reforma del mercado Santa Lucía, que sale año tras año en los presupuestos sin ejecutarse...

Será este año.

También está pendiente la inversión en el Chuac.

Siempre he trabajado por la ciudad sin condicionamientos de otro tipo. Cuando llegué a la Alcaldía hace seis años había mucha hemeroteca y pocos hechos. Ni un solo papel sobre el tren a Langosteira, la fachada marítima, Alfonso Molina, la intermodal… Mi trabajo fue reactivar esos proyectos, que están todos en marcha. Con diálogo, lealtad institucional y anteponiendo los intereses de A Coruña frente a cualquier otro personal o partidista. Fruto de ello tenemos hoy esta comisión, Coruña Marítima, funcionando a pleno rendimiento, con una sintonía perfecta entre las diferentes administraciones que estamos gobernadas por diferentes partidos. Es precisamente lo que valoró el otro día el presidente Rueda. El señor del PP [por el portavoz municipal, Miguel Lorenzo ] que estaba allí, escuchó perfectamente eso y después dice que yo no dialogo. [Este año] se contemplan fondos para la fachada marítima y para el Chuac. De ese hospital magnífico que iba a estar, según el señor Feijóo, construido en 2026, no se emiten las certificaciones de obra para poder pagarlo. ¿Quién lleva el retraso? La Xunta. Tenemos los fondos, aunque el PP vota en contra de destinarlos al Chuac. Es un poquito contradictorio.

Prevén pedir prestado este año 48 millones. El interventor señala que crecen los pagos de intereses y amortización, y que se necesitará la aquiescencia de la Xunta para la operación. ¿Es solo un trámite?

La situación del ayuntamiento nos permite aprobar y afrontar un presupuesto de 379 millones con inversiones en todos los barrios y seguir trabajando por la ciudad. Eso es lo que le interesa a la gente.

Plantea invertir 53 millones en barrios hasta 2027. ¿En cuáles?

Todos. Cuando los presupuestos entren en vigor detallaremos partida a partida cuál será la inversión, pero no hay más que ver cómo está la ciudad ahora y en 2019. No hay nadie que pueda decir que la ciudad está peor que cuando llegué. Hemos invertido once millones de euros en la urbanización de Xuxán, diez en la reforma del mercado y escuela infantil de Monte Alto y las calles adyacentes, cuatro en A Sardiñeira para los accesos a la intermodal… La inversión de este gobierno en los barrios está fuera de toda duda.

¿La filosofía será realizar obras en barrios pequeñas, grandes...?

La política municipal tiene que atender a las grandes actuaciones, y a las pequeñas cosas que son importantes. Reformar una calle, la humanización de una zona, terminar esa ronda peatonal, implantar estaciones de BiciCoruña…

Entra en las cuentas el proyecto de reforma del estadio de Riazor. ¿A cuántos espectadores acogerá?

Está en el anteproyecto definido aproximadamente el número de espectadores en función de los requisitos que ha marcado la FIFA.

¿Cuántos serán?

Más de los que hay ahora.

Ha mantenido contactos con empresas para la parte de financiación privada de la reforma. ¿Quiénes son? ¿Cómo se elegirán?

Varios inversores privados han mostrado su compromiso con la ciudad y elegiremos la mejor opción.

¿Locales, internacionales?

De todo tipo.

¿Qué contrapartida se les dará?

En su momento se verá.

¿Qué oportunidades crea esta reforma hecha por el Mundial?

Tenemos que cambiar el concepto de cómo nos relacionamos con el estadio. Es de titularidad municipal y se abre una vez cada 15 días para un partido de fútbol. Aspiramos aun estadio multiusos: que albergue competiciones deportivas pero que además permita dinamizar económica, cultural y socialmente a la ciudad, al estilo de otras experiencias que hemos visto en otras ciudades. Que permita variedad de actividades durante los 300 días del año que no está ocupado con deporte.

¿Esto obligará a cambiar los acuerdos con el Deportivo?

Ya se verá. Por ahora la titularidad es municipal y es el Ayuntamiento el que decide.

¿Alguna ciudad le sirve de modelo para la reforma de Riazor?

Tengo varias.

¿Puede decirlas?

Todas las conocemos.

Hubo una sentencia en favor del Ayuntamiento sobre la cárcel provincial, recurrida por el Estado. ¿Da fuerza para negociar con este la entrega del edificio, que la oposición pide que sea gratuita?

Tener un pronunciamiento judicial a favor siempre ayuda, pero como el tema está judicializado creo que por prudencia es mejor no comentar el asunto. Hace unos años hubo quien celebró mucho una sentencia del autobús que después fue revocada y hubo que pagar.

Precisamente la partida más voluminosa de los presupuestos de este año es la subvención al bonobús, 18,6 millones. ¿Saldrá el nuevo concurso de bus este año?

Hemos hecho una apuesta por el transporte público, y de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez hemos establecido descuentos. De ahí que hayamos conseguido batir el récord de usos del autobús, 27 millones el año pasado. El PP y la Xunta de Galicia no están ni se les espera. Les hemos pedido que contribuyeran a aliviar esa carga de los coruñeses, pero no debemos de ser lo suficientemente gallegos para que nos ayuden a pagar los descuentos como hace el PP en otras comunidades como Madrid. Si se viaja a 0,12, 01,5 o 0,38 euros en el bus es porque el Gobierno local y el central han apostado por el transporte público. Los pliegos para el transporte público estarán a final de año. Es un trabajo ingente que se está haciendo ahora a varios niveles, desde la participación ciudadana, escuchando a todos los barrios, ciudadanos, asociaciones. Cuando se termine ese trabajo, en unos nueve meses, podré responder cómo van a ser los autobuses, líneas, qué formulas se van a utilizar.

¿Cuándo saldrá el concurso? ¿Habrá contrato este mandato?

Ahora estamos centrados en preparar los pliegos, después veremos el calendario que manejamos.

La ciudad crece en población y empleo, pero hay un problema de vivienda. Este año hay fondos para que el Concello construya 50 pisos sociales en Xuxán, cumpliendo un acuerdo de 2019, y cederá suelos a la Xunta para que ella edifique. ¿Por qué no construye directamente?

A Coruña ha superado esa cifra simbólica de 250.000 habitantes y las cifras de desempleo son las más bajas del histórico. Esto no cae del cielo, sucede porque hay un trabajo detrás muy importante de dinamización económica, posicionamiento de ciudad y políticas para reactivar y ahora mantener ese pulso que tiene la ciudad, sin poder permitirse el lujo de frenazos como los que hemos visto esta semana en el pleno. Hay quien quiere que esta maquinaria se paralice con el único fin de desgastar al gobierno, cuando perjudican a la ciudad. La vivienda tiene que estar al margen de la confrontación política y en el centro de la agenda de todas las Administraciones. Sabiendo que hay una que tiene las competencias, la autonómica, que parece que ahora sí empieza a entender que tiene que hacer políticas de vivienda, con la colaboración del Gobierno central y local. La semana pasada aprobamos inicialmente la ordenanza de viviendas de uso turístico para poder regular esa actividad y permitir que haya más pisos en alquiler.

También pedirán a la Xunta declarar la ciudad zona tensionada.

A principios de marzo. Va a beneficiar a inquilinos pero también a propietarios, con rebajas en la tributación y beneficios en el IRPF. Hemos puesto en marcha polígonos pendientes como Visma o Xuxán. De las 3.600 viviendas proyectadas en el primero en torno a mil serán protegidas. En desarrollos nuevos exigimos un porcentaje de vivienda social mayor al que establece la ley, y la sensibilidad de quienes promueven y construyen hace posible acuerdos .También hemos construido viviendas en Pontejos y Xuxán, y cedemos suelo para que la Xunta pueda construir. Tiene un presupuesto de 13.000, 14.000 millones de euros frente a los 379 del Ayuntamiento, tiene lógica que puedan hacer ese esfuerzo inversor. Lo que es de valorar es la cooperación entre administraciones. Los miles de solicitantes de vivienda protegida quieren que se haga vivienda, no que nos peleemos. Hemos dado el impulso y transferido los fondos necesarios para que Emvsa se convierta verdaderamente en una empresa municipal de vivienda, que va a gestionar esos 400 inmuebles públicos de titularidad municipal destinados a alquiler social a los que se unirán esas 50 viviendas en Xuxán, las 300 que se van a construir en suelos cedidos a la Xunta y las que saldrán a licitación.

Dice que suben del porcentaje legal de vivienda protegida, pero en Parque de Oza no habría otra que el 10% cedido que va a pisos públicos.

Estaba haciendo una reflexión general. El dato de Visma es suficientemente clarificador de hacia dónde queremos que vaya la política de vivienda en esta ciudad.

En Visma, en Oza, ha habido críticas de vecinos por las alturas, usted las defiende para liberar suelo.

Mi objetivo es que A Coruña no expulse a nadie, que retenga y atraiga talento y que nadie se vea expulsado de la ciudad, de su barrio, por no poder afrontar un alquiler o comprar una vivienda. Las medidas que tomamos se encaminan a eso.

Habrá que llevar al pleno el convenio para construir en As Xubias, pero PP y BNG se oponen y le piden que explique cómo ordenará el conjunto del litoral de la ría.

Valoro muy positivamente que ahora todos estén hablando de As Xubias, porque hasta que se presentó este proyecto de regeneración, rehabilitación y preservación de un núcleo tradicional, nadie había ido por As Xubias ni se preocupaba de As Xubias. Los pasos que se vayan dando ya los iremos contando.

Ha entrado Sonae en la sociedad para desarrollar As Xubias. ¿Ha tenido contactos con esta empresa?

No me dedico a tener contactos con sociedades, me dedico a gobernar esta ciudad.

¿Tiene fecha el plan especial de la Torre de Hércules?

No, se está trabajando, actuamos en diferentes ámbitos, tanto en conservación y musealización como en el ámbito natural.

Sigue pendiente crear el albergue de peregrinos y abrir el parque del Observatorio, en el Agra do Orzán.

El parque del Observatorio va a salir, es un compromiso que adquirí y voy a cumplir. Ha habido un retraso por ajeno a la voluntad del Concello, que afortunadamente parece que están ya solventado y pronto podremos abrir. Sobre el albergue, del cual llevo hablando seis años, no sé si es como la pasarela que iba a cruzar la ría, el parque acuático de O Parrote o el ecobarrio de Elviña. Tendrá que ir a preguntarle a la Xunta qué tienen planeado.

¿Qué ocurrió con el parque?

Cuestiones administrativas del Estado. Ha habido elecciones generales, han cambiado los responsables de las diferentes áreas, se ha ralentizado todo y hecho que tengamos que volver a empezar. Lo lamento profundamente.

¿Prevén más convenios para abrir nuevas rutas en Alvedro?

Aún están en vigor los convenios [ya contratados], estamos ya trabajando en el año 2026.

¿Para abrir nuevas líneas cuando se extingan los convenios actuales?

Exacto, tener ya nuevas líneas y nuevas conexiones adicionales.

¿Puede decir a dónde?

No, estamos negociando.

Hay fondos para reformar la cúpula del monte de San Pedro. ¿Qué se hará? ¿Y reabrirá el ascensor?

El tema del ascensor es complejo. Es una maquinaria muy específica, creo que solo hay una fábrica en Europa que la arregla, tiene un coste elevadísimo y dificultades técnicas importantes. La concejalía de Medio Ambiente está buscando una solución para ponerlo en funcionamiento, pero no está siendo fácil.

Suscríbete para seguir leyendo