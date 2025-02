Los decomisos de crustáceos se cuadruplican: en A Coruña hay una nueva generación de furtivos jóvenes y «más profesionales»

El dragado de la ría de O Burgo acabó el 26 de abril del año pasado, pero la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de A Coruña calcula que no se podrá faenar hasta que pasen 18 o 24 meses del dragado debido a que el marisco que se plantó todavía tiene que crecer. Ya ha pasado aproximadamente la mitad del plazo, y los mariscadores coruñeses que no pueden trabajar no han recibido ayudas ni del Estado ni de la Xunta, que no se ponen de acuerdo en quién debe abonarlas. Según resume el patrón mayor, Javier Mariñas, «tenemos la sensación de que se están riendo de nosotros», y hay mariscadores que están empezando a contraer «deudas con la Seguridad Social» porque tienen que seguir cotizando sin ingresos.

La versión del Gobierno gallego es que el Ejecutivo central debe pagar íntegramente las compensaciones, pero el Estado, que cubrió las ayudas durante la obra, se niega y propuso en octubre abonar un 50% solo si la Administración autonómica pone el resto. Los mariscadores se han manifestado una y otra vez, las reuniones se han sucedido, pero no hay solución, y para el patrón mayor todo esto «es descorazonador, se me acabaron hace meses las palabras: pediría en mayúscula, negrita y cursiva que se pongan de acuerdo».

Si la solución no llega a corto plazo, afirma, habrá gente que «renuncie a seguir de autónomo porque no puede afrontar las deudas» con Hacienda, pues «no tienen ingresos pero se mantienen los gastos». La mayor parte de los mariscadores coruñeses, explica, tienen más de cincuenta años y llevan toda la vida en el sector, por lo que no les es fácil cambiar de oficio.