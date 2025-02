Las bonificaciones de Aena, sin efecto positivo en la oferta de Alvedro

Cumplido el primer año tras las entrada en vigor de las bonificaciones que Aena aplicó a los aeropuertos regionales que no habían recuperado en 2024 el tráfico anterior a la pandemia, el balance de Alvedro no es positivo, ya que su oferta de destinos no ha mejorado.

Aena decidió aplicar incentivos para el periodo 2024-2026 a los aeropuertos regionales, de modo que las aerolíneas están exentas de pagar la tarifa por pasajero cuando superen las cifras alcanzadas en 2023. Las compañías cuentan también con bonificaciones por operar en temporada baja en los aeropuertos estacionales de las islas Baleares, de Canarias y de Ceuta y Melilla y por los pasajeros que realizan una conexión. También está prorrogado para 2025 el incentivo a las firmas que operen en La Palma para promover el turismo en la isla tras la erupción de su volcán ( en vigor desde 2022).

Destinos desde el aeropuerto de Alvedro. / Simón Espinosa

Sin embargo, ninguna de estas medidas ha hecho mella en la parrilla de Alvedro que, en 2024, lejos de sumar nuevos destinos, ha perdido la conexión con Bilbao, que operaba Volotea (y abandonó en enero) y tiene todavía sin implantar —aunque esté adjudicada— la ruta a Ámsterdam, que Easyjet se comprometió con el Concello a operar en 2023 durante tres años, pero que ni se ha abierto ni se han aplicado medidas compensatorias, como la oferta de otro destino o el refuerzo de las rutas que ya oferta desde Alvedro: Milán y Ginebra.

Tanto el comité de centro como la plataforma Vuela Más Alto defienden que Alvedro tiene margen de mejora si se implantan más destinos, ya que, a pesar de que no se ha incrementado la oferta de rutas y de que se han perdido algunas que funcionaban muy bien, como Sevilla, que Vueling dejó de operar en 2022 y que tenía una frecuencia diaria, los datos del aeródromo son esperanzadores, por sus buenos datos de ocupación. El pasado enero, la ruta que peor funcionó fue la de Gran Canaria, operada por Binter y, de media, sus aviones volaban con casi siete asientos vendidos de cada diez. 2024 se cerró con un diciembre de récord, con una ocupación superior al 80% en todos los vuelos.

Actualmente, Alvedro ofrece tres destinos internacionales, Londres-Gatwick, operado por Vueling, y que sustituye al que fue la joya de la corona del aeropuerto coruñés, ya que, hasta la irrupción de la pandemia desde A Coruña se volaba a Heathrow; y los ya mencionados Milán y Ginebra, que oferta Easyjet. La ruta de Ámsterdam está en el limbo, tras la prohibición de Países Bajos de abrir nuevas rutas con el objetivo de reducir el tráfico en Schiphol.

Tres compañías ofrecen vuelos a Madrid (Air Europa, Iberia y Air Nostrum) y solo Vueling conecta la ciudad con Barcelona y lo hace con aviones más grandes que anteriormente para satisfacer la demanda de esta ruta. Volotea vuela a Valencia y Málaga y de forma estacional desde 2021 —de junio a octubre— a Menorca, aunque los vuelos para esta temporada de verano no están a la venta todavía. Y, finalmente, Binter, que une la ciudad con Gran Canaria.

Las bonificaciones aplicadas por Aena tienen como objetivo impulsar a los aeropuertos que, como Alvedro, aún no han llegado a las cifras prepandemia, aunque en A Coruña no se ha notado su efecto. Cabe destacar que Alvedro no solo perdió la conexión con Heathrow, que todavía reclaman los usuarios y trabajadores, sino que se dejó por el camino otros destinos, como Palma de Mallorca, Sevilla y Tenerife, que no ha recuperado tras la pandemia. Para este ejercicio, Aena aplica nuevos incentivos, como la bonificación del 100% en las prestaciones de seguridad aeroportuaria de pasajeros con movilidad reducida.

El portavoz de Vuela Más Alto, Alberto Maroto, denuncia la inacción del Gobierno local para conseguir nuevas rutas que operar en Alvedro. «Se podrían conseguir más destinos, pero también una base de Volotea y no se ha hecho», se queja.

