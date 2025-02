Un veterano restaurante de A Coruña que mira hacia la ría

La tradición en los negocios de hostelería está en peligro de extinción. Las nuevas tendencias y la falta de relevo generacional hace que restaurantes con décadas de historia vayan cerrado. Uno de los lugares que sobrevive es La Terraza, situado en la avenida da Pasaxe desde 1962: «Esto lo empezó la señora Socorro como una casa en la que daban vino y algo de comer», cuenta Manuel Osorio, su propietario actual. Él ha estado casi siempre ligado al negocio: «Yo soy de A Fonsagrada, tenía familia aquí y me trajeron a trabajar. Empecé con 14 años como pinche en 1975. Fue un choque grande al venir de trabajar en el campo», recuerda.

Manuel llegó al establecimiento «para ganarse la vida», y estuvo allí hasta los 18 años. El hostelero se fue a hacer la mili y tuvo otras experiencias profesionales en ciudades como Bilbao. En los años 80 se estableció de nuevo en A Coruña y junto a su familia se hizo con aquel establecimiento que recordaba de su juventud: «Le debo mucho a mi cuñado Gil, él puso el dinero para abrir el negocio porque yo entonces no tenía nada. Además, mis hermanas me ayudaron trabajando». Cuando la señora Socorro y su hijo dejaron La Terraza, el negocio, dice, pasó a manos de otra persona que le hizo perder su buena fama: «Tardamos casi diez años en recuperar la confianza de los clientes». El pasado mes de noviembre, el negocio cumplió 40 años bajo el mando de Manuel: «Cuando empecé yo no pensaba en cuanto iba a durar. Lo único que tenía era ganas de trabajar», apunta el hostelero.

La Terraza destaca por ser uno de esos establecimientos de toda la vida con una cocina tradicional en la que la materia prima es la clave: «Ahora se hace una cocina en la que se le da más importancia a las especias y a las salsas. Nosotros hacemos una cocina sencilla en lo que importa es el producto». En esta parte, Manuel destaca el papel de Marisol, su jefa de cocina desde hace 20 años cuya mano hace brillar a los pescados y mariscos que se han convertido en seña de identidad del establecimiento. «Los platos estrella son el salpicón y el pescado, que se puede tomar para compartir como caldeirada o parrillada», explica.

Comida con vistas

Otro de los puntos fuertes del establecimiento son sus vistas: «Tenemos una terraza interior y un comedor desde el que se puede ver la ría de O Burgo», comenta Manuel. Allí paran durante la semana muchos empresarios y comerciales que aprovechan para disfrutar de su menú del día. Los fines de semana, el local se llena de familias que se juntan como antaño para disfrutar de una buena comida: «Hay algunos que llevan viniendo desde que empezamos en los 80». A pesar de todo ello, el futuro de La Terraza está en el aire. Manuel tiene un hijo, Claudio, que no tiene interés en seguir con el negocio, por lo que no tiene relevo. El hostelero entiende la dureza de la profesión, pero también destaca lo bonito de esta: «A veces no sé si vale la pena trabajar tanto para no hacerte rico, pero cuando no trabajo me aburro porque los clientes son como mi familia».