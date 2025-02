Vía libre al derribo de la antigua discoteca Pachá

El edificio de la antigua discoteca Pachá y otros cinco junto a él en As Xubias de Arriba ya tienen licencia de derribo. El Ayuntamiento ha concedido este mes el permiso a Ginkgo Advisor, el fondo inversor luxemburgués que, a través de la sociedad Castro de Oza, ha pactado con el Gobierno local el desarrollo de la fachada marítima de As Xubias, desde el solar que ocuparon los astilleros Valiña hasta el Hospital Materno. La licencia de demolición abarca todas las construcciones junto a la antigua discoteca, del número 3 al número 11D de As Xubias de Arriba.

Por ahora no hay proyecto urbanístico definido para esta fachada de la ciudad. La previsión de Concello y Ginkgo es concentrar la edificación residencial en la zona de Astilleros Valiña, de la desaparecida Pachá y del esqueleto de As Xubias de Arriba, ya derribado. También rehabilitar el núcleo tradicional, y convertir en público el edificio y los jardines del pazo del Inglés, propiedad de la familia Guyatt. El desarrollo que se ejecute saldrá de un plan especial que Ginkgo ha encargado al premio Pritzker de Arquitectura David Chipperfield junto a cinco estudios de arquitectura de A Coruña.

El plan especial que acuerde el fondo con el Ayuntamiento deberá someterse a votación de la Corporación municipal y, ahora, es previsible que el Gobierno local se encuentre con los votos en contra de la oposición. En septiembre, el PP respaldó una moción del BNG para «suspender» el convenio firmado por el Ayuntamiento y Ginkgo e «impulsar» la tramitación de la modificación del plan general para el entorno de la ría en su conjunto.

El convenio firmado en julio por el Concello y Ginkgo no establece cuántos metros cuadrados podrá construir el fondo en As Xubias. El Ejecutivo local ha avanzado que la intervención se regirá por los criterios de la ordenación que propuso en 2022. Durante el primer mandato de la alcaldesa, Inés Rey, el Gobierno local proyectó ese cambio urbanístico, desde la playa de Oza hasta A Pasaxe, que reducía las viviendas que se podrían levantar de 633 a 241. Pero el Gobierno local no llegó a llevar esta modificación al pleno por lo que sigue vigente el actual plan general, que permite levantar más de 630 viviendas y que será revisado en virtud del acuerdo.

Local de ocio nocturno desde 1963 como discoteca Nicar's, pasó a ser Pachá en 1987 y La Roca en 1995

El desarrollo de As Xubias ha atraído también al mayor grupo empresarial de Portugal por número de trabajadores, Sonae, que, a través de su división inmobiliaria, Sonae Sierra, adquirió a finales del año pasado el 20% de Castro de Oza, según han confirmado a este diario fuentes del grupo luso.

El derribo del edificio de la antigua discoteca Pachá pondrá fin a la historia de un establecimiento ligado al ocio nocturno coruñés desde 1963. En ese momento el inmueble fue adquirido para la apertura de la discoteca Nicar’s, que durante la tarde ofrecía sesiones para adolescentes y por las noches se dedicaba a funciones de cabaré. El local se hizo muy popular porque disponía de una piscina al aire libre, hasta que en 1972 falleció su propietario, por lo que la familia decidió arrendarlo a partir de entonces.

En 1987 pasó a denominarse Pachá, como la emblemática discoteca de Ibiza, y se convirtió en una referencia de la noche coruñesa. En 1995 cerró sus puertas y pasó a ser gestionada con el nombre de La Roca, aunque al poco tiempo se clausuró y desde entonces se encuentra sin actividad, ya que los propietarios desistieron de volver a alquilarla. El edificio ha continuado desocupado casi treinta años y muestra evidentes signos de deterioro.