El incremento de la esperanza de vida tensiona los servicios para mayores

La esperanza de vida de las coruñesas y los coruñeses aumenta. Así lo recogen los últimos datos del Instituto Galego de Estadísticas (IGE), correspondientes a 2023, que revelan que en dos décadas estos vecinos han pasado de los 79,99 a los 84,02 años de esperanza de vida al nacer. «Tenemos un importante envejecimiento de la población. Y el problema no es tanto que haya tantas personas mayores, sino que no han nacido las suficientes para darles soporte», analiza el geriatra Miguel Ángel Vázquez, quien alerta de una «falta de servicios en general», desde plazas en residencias a atención especializada.

A Coruña es la segunda ciudad de Galicia con más longevidad, solo superada por Santiago (84,25 años). Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo se mueven en los 83 años. Solo Ferrol se queda en 81,78. Si se tiene en cuenta la esperanza de vida a partir de los 65 años, ahí A Coruña se sitúa como líder: 22,06 por los 19,34 de 2002. A partir de 80 años, es de 10,97 años, dos más que hace dos decenios. Y las más longevas son las mujeres, con una esperanza de vida de 87 años, casi siete más que los hombres.

«Galicia no ha sido rápida en la creación de servicios geriátricos. Los mayores no saben a donde ir para orientarse sobre qué comer, qué actividades son más acordes a su condición física o consultas sobre salud mental», manifiesta Vázquez, que denuncia que «no hay servicios especializados en geriatría en A Coruña». «Solo en Lugo y en Vigo. Nada más. Y hablamos de que el porcentaje de personas mayores supera el 25%. No solo no hay médicos sino que no hay trabajadores sociales, enfermeras, psicólogos o fisioterapeutas especializados en geriatría», lamenta.

El gran problema de estas generaciones es la falta de plazas residenciales. «Y su precio», apunta el geriatra, que informa de que «la construcción de una residencia de 100 plazas puede costar 10 millones de euros y no es fácil que el sector público lo resuelva». «El sector privado lo afronta con cierta inseguridad, pues las pensiones del futuro no van a ser como las del presente», explica. Miguel Ángel Vázquez calcula que serían necesarias «unas 18.500 plazas residenciales en Galicia».

Las residencias de la ciudad suman 1.306 plazas geriátricas en 14 centros, según el Rexistro Único de Prestadoras de Servizos Sociais de la Consellería de Política Social. De estas, tan solo dos de ellas son de titularidad pública: la Torrente Ballester y la Concepción Arenal, que está bajo gestión privada. El Gobierno gallego también subvenciona camas en Padre Rubinos y DomusVi Matogrande. El geriatra reconoce que los precios, de media, van «de los 2.100 euros para una persona con dependencia leve-moderada o 2.600 con dependencia grave». «También hay algunas más baratas», añade, pero reconoce que «en A Coruña y alrededores están las más caras de Galicia» porque «hay poca oferta y mucha demanda». Denuncia también que «la ayuda a domicilio es muy cara y poco eficaz».

Purificación López, miembro de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña y titular de la farmacia Pajaritas, en Elviña, asegura que «hay mucha gente mayor y mucha gente mayor viviendo sola». Es algo que ve en su día a día detrás del mostrador. «Elviña es un barrio bastante envejecido y aquí conocemos al 90% de la gente que viene. Algunos se pasan todos los días por la farmacia solo para hablar un rato», expone, y agrega que las farmacias tienen esa «labor totalmente asistencial».

«Si falta alguien, somos los primeros que lo notamos e intentamos ponernos en contacto con alguien de la familia», revela. Esa es otra de las pesadillas de los mayores. Es habitual que los bomberos de A Coruña reciban llamadas para acudir a domicilios de una persona que vive sola, ante la alerta de un vecino o de un familiar que hace mucho que no sabe nada de esa persona. «En la farmacia conoces sus vidas, sus problemas, si se les muere alguien o si tienen una enfermedad», resume López.

En la ciudad viven 4.759 personas que soplan más de 90 velas en su tarta. Solo eran 715 a principios de los años 90, una muestra más de que la esperanza de vida aumenta. Un total de 6.801 hombres y mujeres tienen entre 85 y 89 años y otras 9.832 personas están entre 80 y 84 años, según los datos del IGE.

El rango que concentra una mayor población es de los 45 a los 49 años, con un total de 21.334 personas. En 1991 eran mayoría los jóvenes de entre 20 y 24 años: 20.438 personas.

Este servicio cuenta con llamadas programadas para mantener contacto con los usuarios, quienes tienen dispositivos como detectores de caídas, gas o fuego.

Otro servicio importante para las personas mayores son los sistemas personalizados de dosificación de medicamentos. «Lo quisimos implementar porque vimos que mucha gente se olvidaba de tomar las pastillas o lo hacía mal», cuenta Purificación López, de la farmacia As Pajaritas, que explica que entregan la medicación cada semana para evitar confusiones. Reconoce, no obstante, que todavía hay gente «reacia» a que le controlen la medicación.

De la teleasistencia a la atención personalizada en las farmacias

El Concello cuenta con un servicio de teleasistencia, gestionado por Cruz Roja, que atiende a 2.200 personas de la ciudad —un 82% de mujeres y una edad media de 84 años—. El objetivo es combatir la soledad, prevenir situaciones de riesgo y ofrecer una respuesta inmediata ante emergencias.

Aumenta la población mayor de 80 años: de los 6.860 de 1991 a los 21.387 de 2024 A Coruña superó en 2024 la barrera de los 250.000 habitantes, algo que no ocurría en tres décadas. Pero ese número esconde mucho más si se analiza por rangos de edad. La ciudad gana mucha población mayor. En 1991, había 6.860 personas mayores de 80 años. Actualmente, 33 años después, son 21.387 hombres y mujeres. El incremento es del 211%.

