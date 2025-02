El aeropuerto de A Coruña pierde otra ruta: Volotea renuncia a Menorca este verano

El aeropuerto de Alvedro pierde otra ruta, la única estacional que operaba, la que unía A Coruña con Menorca la temporada de verano, de junio a octubre. Volotea confirmó a este diario que no retomará este destino que estaba en la parrilla de Alvedro desde 2021 y vuelve a hacer lo mismo que en enero del año pasado, cuando eliminó Bilbao de sus conexiones con la ciudad.

Menorca tuvo una ocupación media durante los cinco meses en los que operó en 2024 superior al 81%, por lo que, a principios de verano los aviones iban casi llenos.

Volotea explica que «la ruta A Coruña-Menorca no operará este verano» haciendo referencia a que su estrategia es «flexible y eficiente» para poder adaptarse «a la demanda del mercado».

«Continuamos analizando nuevas oportunidades y seguimos comprometidos con la conectividad de las comunidades a las que servimos evaluando diversas opciones. Se irán cargando nuevas rutas y fechas conforme se vayan formalizando», explicó una portavoz de la compañía. Este diario consultó al Gobierno local sobre la continuidad de este destino en concreto hace unos días, pero todavía no ha recibido respuesta. El Consorcio de Turismo había adjudicado esta ruta por 47.795 euros a Volotea en 2023 para operarla en la temporada de verano, en un contrato no prorrogable.

A pesar de que no está cancelada, en la lista de fracasos de Alvedro desde 2023 se puede contar también Ámsterdam. El Concello coruñés adjudicó por concurso público este destino a EasyJet con una aportación municipal de 332.750 euros al año para operar en 2023, 2024 y 2025, pero no se ha puesto todavía en marcha ni se han aplicado medidas compensatorias para paliar esa anomalía. Las restricciones aplicadas por el Gobierno de los Países Bajos al aeropuerto de Schiphol, para reducir la contaminación, derivaron en que no se pudiese abrir la ruta.

El año pasado, Menorca supuso un aporte de casi 10.500 pasajeros a las estadísticas de Alvedro, cuando cerró el año con 1,23 millones de usuarios, todavía por debajo de los datos anteriores a la pandemia, cuando Alvedro firmó un año de récord (1,35 millones). Con esta renuncia a Menorca, Volotea pasa de ser una aerolínea que tuvo sobre la mesa establecer una base en A Coruña a solo operar dos destinos.

Tanto el comité de centro como la plataforma Vuela Más Alto defienden que el aeropuerto tiene margen de mejora, eso sí, si se establecen nuevas rutas, porque las actuales alcanzan casi el 100% de ocupación.

