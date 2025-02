Nena Daconte, cuarta artista confirmada en el cartel del Recorda Fest A Coruña 2025

Nena Daconte es la cuarta artista confirmada en el cartel del Recorda Fest 2025, que este año se celebrará los días 5 y 6 de septiembre en el Muelle de Batería de A Coruña. La cantante se suma a los ya confirmados Lori Meyers, Álvaro de Luna y el coruñés Xoel López. Los abonos para las dos jornadas de conciertos están disponibles en la web www.recordafest.es a 55 euros más gastos de gestión. Al mismo precio, hay localidades reservadas para personas con movilidad reducida.

María Meneses es la compositora y cantante que está detrás del proyecto musical Nena Daconte. Sus temas hablan de amor, desamor, soledad y paso del tiempo. The Beatles, The Woo, Weezer, Alanis Morissette, The Cranberries, Antonio Vega o Radiohead son algunas de sus primeras influencias musicales.

"He perdido los zapatos", el primer disco de Nena Daconte, producido por Kim Fanlo, fue autoeditado en 2005. Más tarde, en 2006, Universal Music Spain ficha a Nena Daconte y comienza una etapa de éxito fulgurante. Gracias a temas como "Idiota" y, sobre todo, "En qué estrella estará" y "Tenía tanto que darte", de su segundo disco "Retales de carnaval", María recorre toda la geografía española con sus canciones, terminando aquella etapa con conciertos en París, Berlín y Buenos Aires.

El Premio Ondas a Artista Revelación, dos Premios de la Música como mejor canción por "En qué estrella estará" y como Artista Revelación, Premio de los 40 a Artista Revelación y Mejor Videoclip por "Tenía tanto que darte" y otros premios y nominaciones ponen el broche de oro a este comienzo imparable.

Actualmente, prepara el lanzamiento de su séptimo álbum, producido por Sergio Sancho, que verá la luz en este 2025. "Vuela" es el primer single de esta nueva aventura, que también podremos escuchar en el Recorda Fest 2025.