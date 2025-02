O pasado da Coruña na lente de Pillado

Pode dicirse que Francisco Pillado González (1892-1977) foi un home pegado a unha cámara. Conseguiu captar a Coruña desde os anos 20 ata os 70 do século pasado, as súas rúas, o seu mar e a súa xente. Unhas fotografías que a partir de agora protexe a Real Academia Galega (RAG). «Non poden estar en mellores mans», comenta Julia Tarrío Pillado, neta do fotógrafo.

Bañistas en Riazor arredor dos anos 40. / Francisco Pillado/Colección Francisco Pillado (ARAG)

Pillado González foi un dos máis destacados fotógrafos afeccionados que se agruparon arredor da Sociedad Fotográfica Coruñesa, da que foi vicepresidente. Coa súa cámara inmortalizou paisaxes urbanas da Coruña —desde a praia de Riazor aos Xardíns de Méndez Núñez— e outros escenarios de vilas próximas como Corme ou Betanzos, espazos portuarios, buques ou velames. Tamén retratos, moitos deles de mariñeiros, lavandeiras ou labregos. Todo iso forma parte da colección que a RAG pasa a custodiar: unhas 2.000 placas e negativos fotográficos e uns 100 positivos en papel, así como un filme e un visor estereoscópico. «É unha colección bastante grande. Fixo fotos ata o final da súa vida. Son verdadeiros tesouros», expón Tarrío, que recorda «todo» do seu avó. «Tiven unha convivencia moi estreita con el. É unha persoa fundamental da miña vida», engade.

Francisco Pillado / Francisco Pillado/Colección Francisco Pillado (ARAG)

Cando era pequena, Julia paseaba pola cidade co seu avó, sempre coa «cámara no pescozo». «Se lle interesa algo, recollíao. Logo traballaba na casa, polo que para nós as súas fotografías teñen moito valor».

E non só para eles. Este proxecto arrincou hai algo máis dunha década co apoio do fotógrafo José Caruncho, autor da escolma de imaxes exhibida no libro Coruña, catro temas (2014) e a exposición homónima. «Nas nosas mans xa non había posibilidade de facer nada máis. Era o momento de depositar os fondos nunha institución para protexelos e difundilos», confesa, e engade que espera que estas imaxes axuden a «ilustrar e entender o modo de vida e as xentes que poboaron a nosa cidade nunha parte importante do século XX».

Cativo con palangre. Ao fondo, a Torre de Hércules. / Francisco Pillado/Colección Francisco Pillado (ARAG)

Os herdeiros de Pillado González ceden ademais á Academia copias das fotos do álbum histórico familiar, con imaxes de finais do XIX do estudo Sellier. «Case medio século despois do seu pasamento, é unha honra para a RAG incorporar ao seu arquivo esta significativa colección. Pasa así do ámbito privado ao acceso público para a comunidade investigadora e calquera persoa interesada na historia da fotografía en Galicia e do país», expresa o director da RAG, Víctor F. Freixanes.

É o legado dun home «con sensibilidade artística, moi boa xente e moi preocupado polos demais», resume a súa neta.