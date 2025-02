«Soy una persona muy tímida y en el escenario me siento yo misma»

La pianista surcoreana Yeol Eum Son tocará con la Orquesta Sinfónica de Galicia en el Palacio de la Ópera, hoy y mañana, a las 20.00 horas. Presentadora, columnista y escritora, Son se convirtió en 1999 en la persona más joven en obtener el primer lugar en el Concurso Internacional de Piano de Oberlin, en 2000 en el Concurso Internacional de Ettlingen para Jóvenes Pianistas y en 2002 en el Concurso Internacional de Música Viotti.

Ya ha estado en España antes, en Alicante y Valencia, pero es su primera vez en A Coruña.

Siempre me gusta venir a España a tocar, porque tiene un clima muy ameno y el público es muy amable.

Estudió piano en la Universidad Nacional de Artes de Corea del Sur. Luego se mudó a Hannover, Alemania, para perfeccionarse. ¿Cómo fue ese cambio?

Haber sido educada en dos países tan diferentes fue un desafío. Nunca me sentí del todo integrada en Alemania; aunque sea el país donde resido, siempre estoy viajando. Pero en Hannover tuve muy buenos profesores, de los mejores que existen en el mundo del piano.

¿Cómo se dio cuenta de que ser pianista iba a ser su futura profesión?

Siempre supe que me gustaba la música y cómo me sentía tocando el piano. Soy una persona muy tímida, pero estando en el escenario sentía que podía ser yo misma, estaba muy cómoda y encontraba una conexión con el mundo y con el público. Cuando tenía siete u ocho años, le pedía a mis padres que me llevaran a escuchar ópera o música clásica al teatro. A los quince, ya estaba muy expuesta a la música y sabía que era mi camino.

Es de una ciudad pequeña en Corea del Sur, Wonju, y se dedica a la música clásica, que es un estilo musical que podría llamarse occidental. ¿Considera que tuvo limitaciones al venir de un país asiático a tocar a Europa?

En el pasado, me sentía fuera de este mundo, porque la tradición de la música clásica es europea y no se sentía natural que una persona asiática esté en el escenario tocando ese estilo musical. Pero ahora las cosas han cambiado. Se puede ver con el K-Pop, que es un estilo muy propio coreano y se volvió global. Ahora muchos americanos van a Corea del Sur para aprenderlo.

Fue presentadora del programa de música clásica TV Art Show en la televisión coreana MBC hasta abril del año pasado. ¿Cree que el programa ayudó a acercar a las generaciones más jóvenes a la música clásica?

Realmente no, porque la cultura de la televisión en Corea del Sur está desapareciendo. Pero sí veo que hay muchísimo más interés en la música clásica que hace diez años.