British Royal School, a la vanguardia educativa en inglés

El Colegio British Royal School fue el primer centro coruñés en entrar en la lista a Nabss (National Association of British Schools in Spain), que congrega a los mejores colegios británicos de España y acredita su nivel. Esta entidad, fundada en 1978 y reúne, actualmente, a cerca de 70 colegios en los que se educan a más de 30.000 alumnos, no es el único indicador de calidad del centro coruñés. El British Royal School cuenta con la autorización del Gobierno Británico, de la Xunta y del Gobierno de España, lo que la hace homologable también en este país. El inglés es la lengua vehicular del centro, por lo que la inmersión lingüística en inglés es total desde el principio. Además los alumnos podrán elegir otros idiomas como francés, alemán o chino.

Una pequeña alumna disfruta de la piscina del centro.

De la enseñanza a la alimentación

Las Jornadas de Puertas Abiertas, pensadas para que las familias visiten las instalaciones y puedan informarse del programa educativo del que dispone el centro, continuarán hasta finales de este mes de febrero. En el centro se presta atención a todas las áreas del desarrollo de los jóvenes estudiantes, desde la didáctica a otros servicios complementarios. La alimentación de los escolares es otro de los aspectos que más cuida el centro. En su menú solo tienen lugar productos frescos, y disponen de un profesional en Nutrición que se encarga de elaborar los platos diariamente. Antes de salir al recreo «todos los niños y niñas toman un plato de fruta recién cortada, que varía cada día», revela la directora del colegio, Paula Gundín.

El comedor comienza a funcionar a la una con los dos platos diseñados por la nutricionista , perfectamente equilibrados, y un postre para terminar. Los niños meriendan a las 16.30 horas, antes de irse. El colegio cuenta con grandes comedores desde los cuales se ve la ciudad y el mar.

Instalaciones deportivas del British Royal School.

El British Royal School abre de 9.00 a 17.00 horas. Cuenta, además, con un servicio de madrugadores desde las 7.30 horas. Las instalaciones son otro de los grandes activos del British Royal School. Ubicado en la Zapateira, incluye canchas de baloncesto, campo de fútbol, patio cubierto y piscina climatizada olímpica. En el proyecto británico es imprescindible que los niños vayan a la piscina y aprendan a nadar. Existe además una zona específica para teatro y poesía, junto otra con piano. El centro está equipado, además, con una sala de lectura y biblioteca, dotada de ordenadores e ipads. El centro cuenta, también, con un gran laboratorio, mesas y sillas y grifos de agua en las mesas de la instalación.

En el British Royal School se puede asistir a una amplia oferta de actividades: desde robótica a programación, yoga, música, pintura, teatro y baile. Y, por supuesto, una gran variedad de actividades físico-deportivas que incluyen opciones como el fútbol, baloncesto o tenis. El British Royal dispone además de una zona con un atril para que todos los alumnos puedan exponer sus trabajos e ideas. El objetivo es, además, fomentar el debate sobre temas de actualidad o relevancia, con el propósito de que los estudiantes aprendan a expresar su opinión sobre ciencia, historia y otras conversaciones del día a día. «Es muy importante que tengan fluidez para hablar en público y que pierdan el miedo escénico», señala la directora del centro. Para completar esta enseñanza de máxima excelencia y afinar las competencias de los alumnos para el futuro, la programación didáctica incluye actividades como salidas relacionadas con los temas en los que están trabajando.

«Creemos firmemente que los niños aprenden cuando se sienten felices, seguros y valorados. Y es nuestro trabajo como docentes inspirar y despertar esa pasión por aprender», comenta la directora del British Royal School